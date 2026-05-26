Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 19 reacties
Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Club Brugge werd op heel prachtige wijze dé titelfavoriet bij uitstek na een 5-0 overwinning tegen Union SG. Rondom de wedstrijd werd wel een pijnlijk beeld gedeeld van een supporter van Club Brugge die over de schreef ging. Club Brugge heeft meteen gereageerd.

Aernout Van Lindt

Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt zware straf

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) van de Belgische voetbalbond heeft zich dinsdag over het dossier van de nazigroet in het Jan Breydelstadion gebogen. Het Bondsparket vroeg om de hoogst mogelijke alternatieve sanctie op te leggen aan Club Brugge, na de klacht van Union.

Gerechtigd correspondent Kobe Wauters van Club Brugge was niet tevreden dat blauw-zwart zich moest komen verantwoorden. "“Union heeft gelijk dat het zich stoort aan zulk gedrag, wij doen dat ook. Dat er een aantal supporters met onfrisse ideeën zijn, is waar. Ik ben blij om te kunnen zeggen dat die man het kampioenenfeest niet heeft meegemaakt. We hebben geen alternatieve sanctie nodig om onze initiatieven vol te houden, we gaan dat blijven doen", aldus Wauters bij Het Nieuwsblad.

 

De supporters waren talrijk opgekomen voor het duel tussen Club Brugge en Union SG. En dat zorgde uiteraard ook voor de nodige banter, zeker na de 5-0 einduitslag. Zo knalde Vamos a la Playa zowel uit de stadionboxen als uit de tribunes.

Dit soort gevaarlijk randdebielgedrag moeten we uit ons voetbal weren. En verplicht in een deradicaliseringstraject duwen.

Werk aan de winkel voor @ClubBrugge en het gerecht. Ze maken Club ten schande op wat een glorieuze avond was. https://t.co/otulaZBctT

— Jeremie Vaneeckhout (@JeremieVaneeckh) May 18, 2026

Daar konden ook de Brusselaars zich wel mee verzoenen. Maar er doken ook andere beelden op, jammer genoeg. Zo zou er een supporter een Hitlergroet hebben gebracht tijdens de topper tussen Club Brugge en Union SG die op 5-0 eindigde.

Stadionverbod voor 'supporter' Club Brugge

Club Brugge heeft op de eigen webstek met een statement meteen stevig uitgehaald. Ze zijn niet te spreken over de actie van de 'zogenaamde supporter' in kwestie en gaan ook meteen een stadionverbod uitspreken tegen hem, zo klinkt het.

"Gisteren behaalde Club een prachtige overwinning tegen Royale Union Saint-Gilloise. Na afloop van de wedstrijd verschenen op social media beelden van een zogenaamde supporter die een fascistische groet deed. Dit werd onmiddellijk afgekeurd door mede-supporters", aldus blauw-zwart.

Stevig statement van Club Brugge

"Dit soort gedrag heeft geen plaats in het Jan Breydelstadion. Deze ochtend werd de man geïdentificeerd door onze interne veiligheidsdiensten. Er zal een juridisch dossier worden opgestart. In overeenstemming met ons reglement van interne orde wordt de man bovendien met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd de toegang tot het stadion ontzegd, in afwachting van de verdere behandeling van het dossier door de juridische instanties van de KBVB."

De man in kwestie moet dus vrezen voor zware sancties, want de kans dat het enkel bij een stadionverbod blijft is eerder klein. Mogelijk komt er nog een stevig staartje aan het juridisch dossier, eens het onderzoek verder loopt. Racisme of facisme kunnen en mogen nooit het laatste woord hebben, ook niet in een voetbalstadion.

19 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG

Meer nieuws

DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

17:22
'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

17:00
'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

16:40
Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

13:00
DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

12:40
Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

12:20
3
'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'

'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'

14:40
1
20.000 euro? "Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede dat heeft..."

20.000 euro? "Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede dat heeft..."

16:00
Droef nieuws: '21-jarige ex-Antwerpspeler Victor Udoh overleden'

Droef nieuws: '21-jarige ex-Antwerpspeler Victor Udoh overleden'

15:30
Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

14:20
'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'

'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'

15:00
1
Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen

Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen

10:00
De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

12:34
12
🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

13:30
Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

08:00
Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

12:00
5
Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

11:00
4
Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

10:30
4
Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

10:15
Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal Reactie

Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal

06:30
Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

09:30
2
Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

08:30
KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

09:15
Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

09:00
📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

08:15
🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

23:00
3
Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

07:30
14
Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

07:05
2
📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

20:00
7
Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

22:00
3
Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

20:20
Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

22:30
Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

21:00
1
"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

21:30
15
Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

19:00
Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

19:40
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Sead08 Sead08 over Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution" .. .. over 'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden' Union 60 Union 60 over Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi Union 60 Union 60 over 🎥 Thorgan Hazard connaît sa sanction après son exclusion lors de son dernier match avec Anderlecht Swakke25 Swakke25 over Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op TheWiseGuy TheWiseGuy over Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld" Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over 🎥 Stankovic, Reynders, Vanaken: wie pakt prijzen op Pro League-awards? cartman_96 cartman_96 over Svilar in de prijzen in de Serie A FCB vo altijd FCB vo altijd over Romelu Lukaku legt frustraties over EK helemaal bloot: "Spelers hadden andere bondscoach voorgesteld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved