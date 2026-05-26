Ferme wending? 'Buitenlandse topclub wil De Busser wegkapen voor neus van diverse Belgische teams'

Wie haalt Jari De Busser in huis? Dat is eens te meer de vraag van de zomer. Met Celtic Glasgow is er een nieuwe gegadigde opgedoken. Halen zij hem weg voor de neus van diverse Belgische ploegen? Het zou zomaar kunnen.

Club Brugge moet het sinds afgelopen zondag definitief doen zonder Simon Mignolet. En dus verkende het de voorbije maanden al verschillende pistes onder de lat. Koen Casteels zal het al zeker niet worden en dus werd er ook gekeken naar ... Jari De Busser.

Zeker nu het er naar uit ziet dat Dani Van den Heuvel niet zal blijven bij Club Brugge en er over Nordin Jackers nog geen grote consensus is of hij volgend seizoen met zekerheid de nummer 1 kan worden, zal er naar het buitenland gekeken worden.

Belgische topclubs willen Jari De Busser

Daarbij is ex-doelman van Gent en Lierse Jari De Busser, die momenteel het mooie weer maakt bij Go Ahead Eagles, een naam die steeds luider klonk de voorbije weken. Hij zou op die manier voor concurrentie moeten gaan zorgen.

In Nederland klinkt het dat De Busser zo'n drie miljoen euro zou moeten kosten om te worden aangekocht door Club Brugge of de andere geïnteresseerden. Zeker geen onoverkomelijk bedrag, zoveel is nu al duidelijk.

Concurrentie van Celtic Glasgow voor Belgische doelman De Busser

Slaat Club Brugge meteen toe? Ze zullen snel moeten zijn. Er waren nog meer Belgische ploegen die wel wat in hem zagen en ook Anderlecht werd daarbij genoemd. De Busser zelf zag een terugkeer naar België zeker zitten, maar ook Nederlandse topclubs willen hem.



Lees ook... 'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'›

Nu is er met Celtic Glasgow echter nog een topclub opgestaan die hem er graag bij zou willen. Volgens The Herald moet hij bij de Schotse topclub de opvolger gaan worden van Kasper Schmeichel, die we nog kennen van bij ... RSC Anderlecht. Gek genoeg denkt Celtic ook aan Jakob Breum, de andere doelman die dit seizoen speelde voor Go Ahead Eagles. Het laatste woord is er dus zeker nog niet over gezegd.