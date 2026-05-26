Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
RECONSTRUCTIE: Manchester City deed in... april nog een laatste poging om Vincent Kompany te overtuigen
Pep Guardiola stopt als coach van Manchester City. De Catalaan zal in het Etihad Stadium niét worden opgevolgd door Vincent Kompany. Al werd er in april nog een laatste poging ondernomen om onze landgenoot te overtuigen.

Manchester City én Pep Guardiola hebben inmiddels bevestigd dat laatstgenoemde volgend seizoen niet langer de T1 van The Citizens zal zijn. Het blijft wachten op de aankondiging van zijn opvolger, maar de kans is héél groot dat Enzo Maresco de héél grote schoenen zal moeten vullen.

Ook Vincent Kompany stond op de radar van Manchester City. The Prince groeide in het Etihad Stadium uit tot serkhouder én aanvoerder. Maar dat niet alles. Guardiola is voor onze landgenoot eveneens hét voorbeeld voor wat voetbal moet zijn. Kompany Ball is dan ook geïnspireerd door de filosofie van Guardiola.

Manchester City deed meerdere pogingen om Vincent Kompany te overtuigen

Kompany werd de voorbije maanden meermaals gecontacteerd - rechtstreeks of onrechtstreeks door Manchester City. Voor de Engelse grootmacht was The Prince namelijk dé gedoodverfde opvolger van Guardiola. Al had Bayern München al héél snel door dat er moest gehandeld worden. 

In oktober van vorig seizoen tekende Kompany een contractverlenging tot medio 2029 bij Der Rekordmeister. Het was een héél duidelijk signaal van de Duitse landskampioen naar de Engelse grootmacht. Al moet het gezegd: ook Kompany beseft héél goed dat een transfer naar Manchester City héél risicovol zou zijn.

Wie volgt Pep Guardiola op als coach van Manchester City?

Sinds die contractverlenging was Enzo Maresco dé topkandidaat voor de bestuurders van Manchester City. Meer zelfs: de 46-jarige Italiaan werd op één januari van dit jaar ontslagen als coach van Chelsea FC na… gesprekken met Manchester City. Sindsdien wacht Maresca op zijn officiële voorstelling als T1 van The Citizens.

Maar was Maresca al die tijd - Manchester City weet al enkele maanden dat Guardiola zou stoppen als coach - ook de eerste keuze? Dat durven we niét bevestigen. De bestuurders in Manchester bleven al die tijd dromen van Kompany. En het bleef niet enkel bij dromen van de terugkeer van onze landgenoot.

Laatste poging om Kompany naar Manchester te lokken in... april

De Engelse media weten dat Manchester City in april een laatste poging deed om Kompany te overtuigen. Via tussenpersonen werd gepolst naar de beschikbaar van The Prince. Minstens even belangrijk: sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan heeft Kompany nooit zelfs gebeld. De eigenaar van Manchester City besloot het contract tussen Kompany en Bayern München te respeteren.

Maresca moet dus niet twijfelen aan het feit dat hij een kans krijgt aan het roer van The Citizens. Al zal er over de schouder van de Italiaan worden meegekeken. Guardiola heeft immers nog een contract voor (minstens) één seizoen bij The City Football Group. En de Catalaan is overtuigd om dat uit te dienen.

Guardiola vertrekt niét (helemaal)

Momenteel ligt een scenario op tafel waarbij Guardiola een adviserende rol op zich zal nemen. Naar het voorbeeld van Jürgen Klopp bij Red Bull. En dus zal het spook van Guardiola blijven ronddwalen in het Etihad Stadium. Zou dat ook het geval geweest zijn indien Kompany wél was ingegaan op de avances van Manchester City?

'Deze spits die we in België héél goed kennen wordt de nieuwe aanvalsleider van Chelsea'

20:20
19:20
19:40
19:00
18:40
18:20
18:00
17:40
17:20
17:00
16:40
16:20
16:00
15:30
15:00
14:40
14:20
13:30
13:00
12:34
12:40
12:20
12:00
11:00
10:30
10:15
10:00
09:30
09:15
09:00
08:30
08:15
08:00
07:30
07:05
06:30

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

