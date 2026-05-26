Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
'Deze spits die we in België héél goed kennen wordt de nieuwe aanvalsleider van Chelsea'

Xabi Alonso is de nieuwe coach van Chelsea FC. De Spanjaard krijgt de opdracht op de Engelse topclub opnieuw prijzen te laten winnen. En hij weet exact wie hij nodig heeft voor die jacht.

Vierde, zesde, twaalfde, derde, vierde, vierde, derde en vijfde. De voorbije acht seizoenen deed Chelsea FC nooit mee voor de prijzen in de Premier League. Afgelopen seizoen eindigden The Blues op een povere achtste plaatst. Het is ondertussen al tien jaar geleden dat de Londenaars de Engelse landstitel voor het laatst hebben gewonnen. 

In 't kort: Chelsea kon de voorbije seizoenen nooit wedijveren met Manchester City, Liverpool FC en Arsenal FC. Nochtans was het talent aanwezig op Stamford Bridge om voor uitschieters te zorgen. Chelsea won de voorbij jaren achtereenvolgens de Europa League, Champions League én Europa League.

Xabi Alonso heeft een héél duidelijke opdracht

Xabi Alonso is de man die de continuïteit in de prestaties moet brengen. Versta: Chelsea mag niet afhangen van enkele uitschieters, maar moet opnieuw een vaste waarde worden in de titelstrijd van de Premier League én in de eindfase van Het Kampioenenbal. En de Spanjaard krijgt de sleutels van Stamford Brigde daarvoor in handen. 

Alonso tekende een contract voor vier seizoenen. Opvallend: de voormalige sterkhouder van Liverpool werd voorgesteld als manager en niét als coach. De Spanjaard krijgt eveneens inspraak in het transferbeleid. Of beter gezegd: Alonso heeft die inspraak als voorwaarde gesteld. En daar heeft hij een heel goede reden voor.

Xabi Alonso werd niét voorgesteld als de nieuwe coach van Chelsea FC

De nieuwe manager van The Blues is ervan overtuigd dat het aantrekken van een absolute topspits dé sleutel tot succes is. De kern van Chelsea beschikt over voldoende kwaliteit, maar voor doel sputterde de machine. Moeten we er een tekening bij maken dat er geen wedstrijden worden gewonnen als er niet gescoord wordt? 

De Engelse media weten dat Alonso die topspits ook meteen in gedachten heeft. De Spanjaard wil Victor Osimhen naar Londen halen. De Nigeriaanse aanvaller stond enkele seizoenen geleden héél dicht bij een transfer naar Chelsea, maar The Blues kwamen niet tot een akkoord met SSC Napoli.

Honderd miljoen euro

Ondertussen scoort de voormalige spits van Sporting Charleroi zijn doelpunten voor Galatasaray SK. Osimhen heeft een contract tot medio 2029 bij Cim Bom Bom. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 75 miljoen euro. De Turkse grootmacht is bereid om te praten over een transfer… als er honderd miljoen euro op tafel komt.

Chelsea
Galatasaray
Victor James Osimhen
Xabi Alonso

RECONSTRUCTIE: Manchester City deed in... april nog een laatste poging om Vincent Kompany te overtuigen

20:02
19:40
19:20
19:00
18:40
18:20
18:00
17:40
17:20
17:00
16:40
16:20
16:00
15:30
15:00
14:40
14:20
13:30
13:00
12:34
12:40
12:20
12:00
11:00
10:30
10:15
10:00
09:30
09:15
09:00
08:30
08:15
08:00
07:30
07:05
06:30

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

