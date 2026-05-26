Gaat Dries Mertens voor Sporting Hasselt voetballen? Sam Kerkhofs bevestigt gesprekken én... een belofte

Sam Kerkhofs en Rik Verheye hebben de poort naar het Belgische profvoetbal opengebeukt. Sporting Hasselt was oppermachtig in de Eerste Amateurklasse. Al hadden de Limburgers nog een troefkaart achter de hand. Mag België dromen van de grootse terugkeer van Dries Mertens?

Sporting Hasselt pakte een oververdiende titel in de Eerste Amateurklasse. Toch was het de voorbije weken nagelbijten voor de traditieclub. In België is zo'n titel niet altijd genoeg om ook effectief te promoveren naar een hogere reeks.

Door enkele administratieve fouten moest Hasselt tot vorige week wachten op een proflicentie. Ondertussen hebben Sam Kerkhofs en Rik Verheye die licentie beet. En de heren hebben dat uiteraard aangekondigd met een hilarisch filmpje op de sociale media.

Ondertussen is Hasselt bezig met het samenstellen van de selectie die in de Challenger Pro League moet meedraaien. Een naam die naar voren wordt geschoven: Dries Mertens. Kerkhofs is namelijk de schoonbroer van de voormalige Rode Duivel én een goede vriend van de Hasselt-bestuurder.





"Ik heb afgelopen seizoen geprobeerd om Dries als speler binnen te halen", geeft Kerkhofs toe in Het Laatste Nieuws. "Dries liet me toen al grappend weten dat hij in januari zou komen als we niet aan de leiding zouden staan."

Mertens volgt De Spor uiteraard op de voet. "Hij wou niet met de eer gaan lopen als we sowieso de titel zouden pakken. Al denk ik eerlijk gezegd niet dat hij het serieus heeft gemeend toen hij dat zei."

Is Dries Mertens officieel al met voetbalpensioen?

Mertens ging niet door als profvoetballer nadat zijn contract in 2025 bij Galatasaray SK niet werd verlengd. Al heeft de 38-jarige aanvaller zijn voetbalpensioen tot op heden nog steeds niet bevestigd.

Desalniettemin kan Mertens terugblikken op een héél mooie actieve voetbalcarrière. De aanvaller werkte zich via AGOVV Apeldoorn en FC Utrecht op tot sterkhouder van PSV. Bij SSC Napoli was Ciro publiekslieveling én topschutter aller tijden. Tenslotte is hij ook in Turkije een halve god als voormalige speler van Galatasaray.