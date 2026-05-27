Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK

Noorwegen trekt met een enorm sterke lichting naar het komende WK. Met Erling Haaland op kop willen de Scandinaviërs verrassen. Is Noorwegen een dark horse? Wij gaan er dieper op in.

Voor het eerst sinds 1998 mag Noorwegen nog eens naar het WK. Erling Haaland en zijn landgenoten maakten indruk in de kwalificaties door hun groep te winnen met het maximum van de punten. Met 24 op 24 en een doelpuntensaldo van +32 bleef het onder meer Italië voor. Niet meteen het sterkste Italië, maar toch.

De enorme evolutie van het Noorse voetbal

Het gemak waarmee Noorwegen zich plaatste, is wel illustratief voor de enorme evolutie die het Noorse voetbal doorgemaakt heeft de laatste jaren. En daar zat een duidelijk plan achter. TransferRoom ziet dat de Noorse voetbalbond verschillende maatregelen nam om het Noorse voetbal uit het slop te halen.

Zo werd in het recente verleden stevig ingezet op betere faciliteiten in de vorm van kunstgrasvelden en kleine voetbalvelden in lokale gemeenschappen.

Er werd ook een nationaal plan voor talentontwikkeling gelanceerd, waarbij lokale clubs hulp krijgen om hun coaches op te leiden en te ontwikkelen. Dat resulteerde in één uniforme voetbalfilosofie in het hele land.





Kweekvijver voor talent

Die maatregelen werpen hun vruchten af als we kijken naar het Europese voetbal. Noorwegen groeide de laatste jaren uit tot een echte kweekvijver van talent. In België maakten we al kennis met Sander Berge (ex-Genk), Antonio Nusa (ex-Club) en Hugo Vetlesen (Club Brugge).

Erling Haaland verovert al enkele seizoenen de Premier League met Manchester City en scoort met de ogen dicht. Martin Ødegaard groeide bij Arsenal uit tot de patron op het middenveld.

En dan hebben we het nog niet over onder meer Alexander Sørloth (Atlético), Andreas Schjelderup (Benfica), Oscar Bobb (Man City), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt) en Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace). Allen lieten ze in Europa of in een Europese topcompetitie al hun grote talent zien.

Tel daar de heropleving van het Noorse clubvoetbal – met Bodø/Glimt als spil – bij op en je krijgt een land waar het voetbal helemaal in de lift zit.

De factor Haaland

Maar om de volgende stap te zetten als nationale ploeg, heb je toch die ene topspits nodig. Wat Romelu Lukaku voor de Rode Duivels is, is Erling Haaland voor de 'Gouden Generatie' van Noorwegen.

De aanvaller laat fenomenale statistieken noteren in het shirt van zijn land. In 49 duels was hij al goed voor 55 goals. En hij is nog maar 25.

Het aura van Haaland, het vertrouwen dat hij uitstraalt en het gewicht dat hij op zich neemt in de aanval kunnen Noorwegen een gevaarlijke outsider maken op het WK. Ze mogen het in de VS, Mexico en Canada meteen bewijzen in een pittige groep met Frankrijk, Senegal en Irak.