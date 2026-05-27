Oefenwedstrijden en een grote verandering: voorbereiding van Standard op seizoen 2026-2027 krijgt vorm

Foto: © photonews
De voorbereiding van Standard op het seizoen 2026-2027 krijgt vorm. Twee, en bijna drie, oefenwedstrijden zijn al bekend. De grootste verandering is de buitenlandse stage: die komt er deze zomer niet. De Rouches blijven op de academie om zich voor te bereiden op volgend seizoen.

Bijna iedereen op Sclessin keek vóór de komst van Sporting Charleroi van afgelopen zaterdag al vooruit naar de datum van de Europese barrage tegen de nummer vijf uit de Champions’ Play-offs, of zelfs naar de wedstrijden in de tweede voorronde van de Conference League.

Die wedstrijd draaide echter uit op een fiasco, zowel sportief als extrasportief, om de redenen die intussen bekend zijn. Standard speelt daardoor opnieuw geen Europees voetbal volgend seizoen. Dat zorgt er wel voor dat de Rouches hun voorbereiding op het nieuwe seizoen iets later kunnen starten.

Aubel en daarna Verlaine als start van de voorbereiding

Na de traditionele fysieke testen in de voorbereiding verzamelen de Rouches vanaf donderdag 25 juni, dus over minder dan een maand, opnieuw op het trainingsveld om aan hun opbouw te beginnen.

De spelers van Vincent Euvrard, wiens contractverlenging heel binnenkort officieel wordt gemaakt, spelen zes dagen later hun eerste oefenwedstrijd. Op 1 juli om 18u30 nemen ze het op tegen Aubel, uit de derde afdeling. Aubel was ook de voorbije twee seizoenen de eerste oefentegenstander van Standard. Twee jaar geleden wonnen de Rouches er met 0-5, vorig jaar werd het 0-3.

Drie dagen later, op zaterdag 4 juli om 16u00, speelt Standard een tweede oefenwedstrijd op het veld van Verlaine, eveneens actief in derde afdeling ACFF. Zoals wel vaker blijven de Rouches voor het begin van hun voorbereiding dus in de Luikse regio.

Geen zomerstage in het buitenland

De grootste verandering in vergelijking met de voorbije seizoenen is de traditionele zomerstage in het buitenland. Die komt er dit jaar niet.

Dat heeft in de eerste plaats financiële redenen, maar ook omdat het weer in België in die periode vaak goed is. Naar elders trekken, zoals vorige zomer naar Le Touquet, om daar gelijkaardige weersomstandigheden maar mindere faciliteiten dan op de SL16 Football Campus aan te treffen, heeft weinig nut. In de winter op zoek gaan naar wat zon en niet-bevroren velden blijft daarentegen wel interessant en wordt nog bekeken.

Galawedstrijd op Sclessin tegen Juventus

De spelers van Standard zullen het grootste deel van hun voorbereiding op het seizoen 2026-2027 dus op de eigen academie doorbrengen. In die periode bereiden ze zich ook voor op hun galawedstrijd, die eind juli tegen Juventus zou moeten plaatsvinden. Een bevestiging daarover moet wel nog volgen.

De twee ploegen stonden eind 2022 voor het laatst tegenover elkaar, eveneens in een oefenwedstrijd. Onder Ronny Deila speelde Standard toen sterk in het Allianz Stadium in Turijn en haalde het een knap gelijkspel: 1-1. In de tussentijd worden de komende weken nog andere oefenwedstrijden toegevoegd, voor de competitiestart in het weekend van 7, 8 en 9 augustus.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

