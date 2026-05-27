Jackpot voor STVV: uitgaande transfer van 8 miljoen euro is een feit

Rihito Yamamoto verlaat STVV voor SC Freiburg en levert de Kanaries een stevige transfersom op. De Japanner ziet met zijn overstap naar de Bundesliga een grote droom uitkomen.

STVV heeft zijn eerste uitgaande transfer van de zomer officieel afgerond. Middenvelder Rihito Yamamoto maakt de overstap naar het Duitse SC Freiburg, dat onlangs de Europa League-finale verloor met 0-3 tegen Aston Villa. Volgens Het Belang van Limburg is er met de transfer zo'n 8 miljoen euro gemoeid. Freiburg eindigde afgelopen seizoen 7e in de Duitse Bundesliga.

Yamamoto levert STVV fraaie winst op

Sint-Truiden kaapte hem in de zomer van 2023 weg bij Gamba Osaka. Eerst werd hij een jaar lang gehuurd. Nadien maakte hij de definitieve overstap voor zo'n miljoen euro. Yamamoto was naast Ryotaro Ito een draaischijf op het middenveld van STVV. De 24-jarige Japanner speelde in totaal 98 wedstrijden voor de Kanaries waarin hij 5 keer tot scoren kwam en 10 assists gaf.

De sportief directeur van SC Freiburg, Klemens Hartenbach, reageerde via de officiële kanalen al op de nieuwste aanwinst van zijn ploeg. "Rihito heeft het voorbije seizoen een heel mooie ontwikkeling doorgemaakt", opende hij op de clubwebsite.

Freiburg prijst veelzijdigheid van Yamamoto

Hij is in de echte zin van het woord een allrounder op het middenveld", gaat de sportief directeur verder. "Zijn grote sterkte is zeker dat hij heel veelzijdig is. Zo kan hij zowel aan de bal als zonder bal belangrijke accenten leggen. Nu komt het erop aan dat hij zich aanpast en zich verder ontwikkelt in de details. Daar kijken we naar uit."

Ook Yamamoto reageerde al kort op zijn afgeronde transfer. "De Bundesliga was een groot doel van mij en natuurlijk heb ik met Yuito (Suzuki, n.v.d.r.) over Freiburg gesproken. Ik heb alleen maar goede dingen gehoord. Als middenvelder wil ik het spel beïnvloeden en mezelf samen met het team ontwikkelen. Ik kijk er enorm naar uit om hier te spelen."



