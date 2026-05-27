"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

Kasper Schmeichel stopt op 39-jarige leeftijd noodgedwongen met voetballen door een zware schouderblessure. De ex-doelman van Anderlecht kijkt terug op een indrukwekkende carrière.

Kasper Schmeichel zet een punt achter zijn carrière. Dat kondigde de voormalige Anderlecht-doelman aan bij het Deense TV2. "Wanneer mijn contract bij Celtic in juni afloopt, stop ik met mijn actieve voetbalcarrière", opende hij.

De keeper stond al enkele maanden aan de kant met een zware schouderblessure. Voor de Deen voelt het aan als de correcte beslissing, al blijft het steken dat het op deze manier moet gebeuren na zo'n mooie carrière.

Schmeichel zet punt achter carrière door schouderblessure

"Het is een beslissing die eigenlijk voor mij is genomen. Ik heb advies ingewonnen bij verschillende chirurgen en specialisten over mijn schouder, en zij hebben gezegd dat ik er niet op moet rekenen dat ik nog terugkeer op het hoogste niveau. Ik heb er veel over nagedacht, maar ik voel dat dit het juiste moment is..", zegt hij.

"Ik ben rondgereisd, heb verschillende adviezen gekregen en laten onderzoeken wat er nog mogelijk was. De boodschap was dat er niet veel meer gedaan kon worden", gaat Schmeichel verder. "Het gesprek ging daarna vooral over welk leven ik nadien wil leiden. Zal ik mijn kinderen nog kunnen optillen? Zal ik nog een actief leven kunnen leiden?"

Schmeichel wilde terugvechten, maar kreeg slecht nieuws

"De droom en de hoop waren dat ik terug zou keren en opnieuw zou voetballen, dat ik geopereerd zou worden en me terug zou kunnen knokken. Maar ik wil ook op een bepaald niveau kunnen presteren, en dat zou heel moeilijk worden, was de inschatting", klinkt het nog.





Schmeichel stond 120 keer tussen de palen bij de nationale ploeg van Denemarken. Van september 2023 tot juli 2024 verdedigde hij het doel van Anderlecht, waar hij 32 wedstrijden speelde. Met 33 tegendoelpunten en 8 clean sheets leverde hij prima werk in het Lotto Park. Kasper Schmeichel kan terugkijken op een carrière waarin hij twaalf verschillende clubs en de Deense nationale ploeg vertegenwoordigde. Hij speelde meer dan 900 profwedstrijden.