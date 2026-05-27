Broer van Yannick Carrasco verlaat ploeg, ook al speelden ze kampioen

Na zeven seizoenen neemt Mylan Carrasco afscheid van KSK Heist. De flankspeler kroonde zich recent nog tot kampioen met de club uit Heist-op-den-Berg, maar kiest volgend seizoen voor een nieuw avontuur bij KFC Elewijt.

Kampioen en afscheid in schoonheid

Voor Mylan Carrasco komt er een einde aan een lange periode bij Heist. De jongere broer van Yannick Carrasco speelde zeven jaar voor de club en groeide er uit tot een vaste waarde.

“Het waren zeven mooie jaren”, vertelt Carrasco aan Het Laatste Nieuws. Tijdens het grootste deel van die periode speelde Heist op het hoogste amateurniveau. Vorig seizoen volgde de degradatie, maar dit jaar slaagde de ploeg erin om meteen opnieuw promotie af te dwingen.

De titel zorgde voor een passend afscheid. “Je mag dus rustig stellen dat ik in schoonheid afscheid kan nemen van het Heistse publiek”, klinkt het tevreden bij de flankspeler. Voor de beslissende titelwedstrijd werd hij bovendien nog gehuldigd door de club.

Minder speelminuten

Toch speelde ook de sportieve situatie mee in zijn beslissing om andere oorden op te zoeken. Carrasco was de voorbije jaren meestal een vaste basisspeler, maar dat veranderde dit seizoen.

“Je kunt er niet omheen dat ik minder heb gespeeld dan de voorbije jaren”, geeft hij eerlijk toe. Hoewel hij steeds deel uitmaakte van de kern, moest hij vaker genoegen nemen met een plaats op de bank of een vervanging tijdens wedstrijden.





Volgens Carrasco bleef hij altijd professioneel omgaan met de keuzes van de trainers. Toch groeide het gevoel dat hij opnieuw belangrijker wilde worden binnen een ploeg.

Nieuw project bij Elewijt

Die nieuwe uitdaging vond hij uiteindelijk bij Elewijt, dat volgend seizoen opnieuw ambitie toont in derde afdeling. Vooral het sportieve project en de kortere afstand speelden een belangrijke rol in zijn keuze.

“Ik kies voor een mooi project dichter bij huis”, zegt Carrasco. Ook het gesprek met toekomstig coach Frank Dirix gaf vertrouwen. “Dat gesprek verliep in een heel positieve sfeer.”

Carrasco hoopt nu zijn ervaring te gebruiken om mee te bouwen aan de verdere groei van Elewijt, dat als debutant een sterk seizoen achter de rug heeft.