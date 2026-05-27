Kevin Vanbuggenhout
Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!"
Het hoort erbij dat promovendi groots gaan dromen over wat ze volgend seizoen kunnen doen. Dat maakt het net zo mooi. Het betekent wel iets om plots Club Brugge te mogen bekampen in plaats van ploegen met een verleden in de amateurreeksen.

Bij Lommel spreken ze luidop over hun dromen na de terugkeer op het hoogste niveau na 23 jaar. "Ik kijk heel fel uit naar supermooie affiches. We wisten dat bij promotie de tegenstanders niet meer Olympic Charleroi, Francs Borains of Virton meer zouden heten. Nu zal het tegen Club Brugge en tegen Anderlecht zijn", schetst Matthias Pieklak het verschil.

"De fans zullen er zich vooral op verheugen om deze clubs thuis te ontvangen." Met een verleden bij Anderlecht en Genk zal de 19-jarige keeper er ook wel met een bijzonder gevoel naar kijken. "Als ik echt één wedstrijd moet uitkiezen waar ik naar uitkijk: de thuiswedstrijd tegen Genk. Genk is mijn ex-club en ik ken er veel jongens. Het zou fijn zijn om er thuis tegen hen een hel van te maken. En dan winnen, absoluut!"

Koffiedik kijken wat Lommel kan in de JPL

"Ik ben er zeker van dat we ons zullen laten zien in 1A", klinkt het vol vertrouwen. Daarna nuanceert Pieklak toch min of meer de mogelijkheden. "Het is nog een beetje vroeg om te zeggen wat onze ambitie zal zijn." Dat is ook moeilijk in te schatten voor Lucas Schoofs. "Geen idee wat dit Lommel kan in eerste klasse", bekent de man die uit de Eredivisie terugkeerde om de promotie te realiseren.

Dat lukte dan uiteindelijk na wat Schoofs de allermooiste 0-0 uit zijn carrière noemde. "Ik denk dat er natuurlijk wel wat veranderingen zullen komen. Het zal aan de technische staf zijn om daarmee om te gaan. Met deze achterban kunnen we er bij ons opnieuw de Hel van het Noorden van maken. Zeker thuis moeten we het iedere tegenstander moeilijk kunnen maken."

Lommel-trainer Johnson mikt zo hoog mogelijk


De Engelsman Lee Johnson gaat in principe mee met Lommel naar het hoogste niveau. De 44-jarige coach wil zo hoog mogelijk mikken. "Ik wil er elke wedstrijd vol tegenaan gaan. Ik wil elke wedstrijd gewoon spelen om te winnen." 

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

