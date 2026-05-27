Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

Lyra-Lierse bekijkt de mogelijkheid om in de toekomst een B-elftal in vierde provinciale op te starten. De club schreef de ploeg al in voor volgend seizoen, maar twijfelt nog of het project meteen van start kan gaan. Volgens de clubleiding komt er organisatorisch meer bij kijken dan gedacht.

Tweede ploeg als extra groeipad

Met ongeveer 650 jeugdspelers beschikt Lyra-Lierse over een van de grotere jeugdwerkingen in de regio. Niet alle jongeren kunnen uiteindelijk doorstromen naar de A-kern, die actief is in de hoogste amateurreeks. Daarom zoekt de club naar extra mogelijkheden om talentvolle spelers langer aan zich te binden.

Een B-ploeg in vierde provinciale moet daarbij een oplossing bieden. Jongeren die net tekortkomen voor het eerste elftal, zouden zo toch binnen de club actief kunnen blijven. Sportief verantwoordelijke Frank Coenen benadrukt dat het idee breed gedragen wordt binnen de vereniging.

“Voor alle duidelijkheid: die beslissing is nog niet definitief”, zegt Coenen aan Het Nieuwsblad. Volgens hem draait de twijfel niet om het sportieve nut van het project, maar wel om de praktische haalbaarheid.

Organisatie vraagt veel voorbereiding

De club beseft dat een extra ploeg meer inhoudt dan enkel spelers verzamelen. “Je hebt een sportieve en medische staf nodig, omkadering, een goede organisatie van de thuiswedstrijden. Kortom, er komt wel wat bij kijken”, legt Coenen uit.

Daardoor overweegt Lyra-Lierse om het project eventueel met een jaar uit te stellen. De club wil vermijden dat het B-elftal zonder degelijke structuur van start gaat. Pas wanneer alle voorwaarden ingevuld zijn, wil men definitief groen licht geven.





Toch blijft het doel duidelijk. De club wil spelers die zich sterk verbonden voelen met Lyra-Lierse een extra toekomstperspectief aanbieden. “Sommigen zoeken op een bepaald moment andere oorden op, omdat ze voelen dat de stap naar de A-kern misschien net iets te hoog gegrepen is.”

Daarnaast ziet de club ook voordelen op organisatorisch vlak. Omdat het eerste elftal meestal op zaterdag speelt, zou een B-ploeg op zondag voor extra activiteit en leven op de clubsite zorgen.

Twee nieuwkomers voor A-kern

Ondertussen werkt Lyra-Lierse ook aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. De A-kern kwam dinsdag al een eerste keer samen. Half juni volgt een korte trainingsperiode, waarna midden juli de echte voorbereiding start.

Op transfergebied bleef het relatief rustig, al haalde de club wel twee versterkingen binnen. Aanvallend rekent Lyra-Lierse volgend seizoen op Prem-Elias Kokora, die overkomt van SK Londerzeel. De 1,94 meter lange spits scoorde vorig seizoen vier keer en gaf drie assists in 22 wedstrijden. Defensief werd Lander Verbist aangetrokken. De jonge verdediger maakte vorig seizoen nog deel uit van de A-kern van Lierse SK en moet extra stabiliteit brengen achterin.

Een club met rijke geschiedenis

Lyra-Lierse ontstond in 2018 na een samenwerking tussen K Lyra TSV en Lierse Kempenzonen. Beide clubs droegen een belangrijk stuk voetbalgeschiedenis uit de regio Lier met zich mee. De fusie moest zorgen voor meer stabiliteit en een sterke toekomst voor het voetbal in de Pallieterstad.

Vooral het historische Lyra genoot jarenlang een stevige reputatie in het Belgische voetbal. De club werd opgericht in 1909 en speelde verschillende seizoenen in eerste klasse. Ook Lierse was jarenlang een vaste waarde in het profvoetbal en veroverde meerdere landstitels en bekers. Met Lyra-Lierse probeert men vandaag opnieuw een duurzame sportieve structuur uit te bouwen, met veel aandacht voor jeugdontwikkeling en regionale verankering.