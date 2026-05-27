Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels

Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels
Met de laatste match in de play-offs bij Club Brugge achter de rug richt Joaquin Seys zich op de Rode Duivels en het WK voetbal. De 21-jarige speler is vast van plan om daar een belangrijke rol te spelen.

Een eerste titel pakken met Club, zijn debuut maken voor de Rode Duivels: het gaat enorm hard voor Joaquin Seys. Beseft de jonge linksachter dat ook? "Dat zal pas na het WK komen. Als ik dat allemaal heb meegemaakt, dan kan ik misschien even rusten en erover nadenken. Het is eigenlijk te zot voor woorden. Eerst is het op naar het WK."

Seys kan de ervaring van te strijden voor de landstitel meenemen naar de Rode Duivels. Daar kan hij alleen maar wel bij varen. "Het is iets dat ik nog nooit in mijn leven had beleefd. Die druk komt er een beetje bij. Dat is wat ik graag heb en dat is waarvoor je voetballer bent geworden. Een fantastisch gevoel." Op het WK zal het aan druk ook niet ontbreken.

Seys kan aantal speelminuten moeilijk inschatten

Het is inmiddels bijna twee maanden geleden dat Seys een klein halfuur speelde tegen de Verenigde Staten en een kleine twintig minuten tegen Mexico. Op hoeveel speelminuten rekent hij op het WK? "Dat is altijd moeilijk te zeggen. Ik probeer realistisch te zijn en te zien wat er in zit." Die realisme is er ook om een bepaalde reden.

Uitgerekend Maxim De Cuyper, die zowat beschouwd mag worden als de voorloper van Seys bij Club Brugge, is zijn concurrent voor een basisplek in het elftal van bondscoach Rudi Garcia. "Max is een fantastische speler. Het zou ook geen schande zijn om in de eerste wedstrijd van de Rode Duivels in de groepsfase niet in de basis te staan."

Rode Duivel wil er niet zomaar bij lopen


Dit gezegd zijnde heeft Seys zijn persoonlijke ambities en die durft hij ook luidop uitspreken in aanloop naar het WK. "Uiteindelijk is mijn doel niet meegaan puur om mee te gaan", benadrukt hij. "Ik wil ook wel mijn steentje bijdragen." Een duidelijke boodschap aan het adres van Garcia. "Ik denk dat elke speler dit wil." 

🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!" Reactie

Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB

OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK Analyse

Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

"Dit jaar was niet makkelijk": Jérémy Taravel richt zich tot Anderlecht-fans na moeilijk seizoen

Lommel SK komt met groot nieuws over topschutter Ralf Seuntjes

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Yamamoto

"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

Jackpot voor STVV: uitgaande transfer van 8 miljoen euro is een feit

Oefenwedstrijden en een grote verandering: voorbereiding van Standard op seizoen 2026-2027 krijgt vorm

Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies

Hoe zit het met onder meer Teuma en Epolo? Marc Wilmots geeft update over mercato van Standard

Broer van Yannick Carrasco verlaat ploeg, ook al speelden ze kampioen

"We zijn de controle kwijt": Mehdi Bayat trekt aan de alarmbel na zware rellen rond Standard-Charleroi

Goalgetter uit eerste provinciale inspireert zich op... Wesley Sonck

Romelu Lukaku schat WK-kansen in en... geeft Domenico Tedesco dat extra duwtje onder de bus

Europese finale zonder usual suspects: waarom opvallende Conference League-finale toch het kijken waard is

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe spits met verleden bij Union Sg beet

Racing Genk wacht bang af na WK-nieuws over Zakaria El Ouahdi

Antwerp is wel heel ver gaan zoeken: The Great Old heeft versterking beet op de flanken

Anderlecht rondt uitgaande transfer af én mag meteen vijftien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening

Het is officieel: Standard ontvangt deze zomer een Europese grootmacht op Sclessin

Moeten Anderlecht en Sibierski (durven) gokken? Op deze manier kan paars-wit Nathan de Cat wél houden Analyse

📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

Welke Belgische topploegen zoeken weer allemaal ervaring? Deze Rode Duivel heeft er wel oren naar

Dit is waarom Club Brugge geen twijfel heeft bij 33-jarige Guilian Preud'homme in moeilijkste zomer ooit

'Vier (!) Premier League-clubs staan in de rij, maar Chelsea heeft dit héél duidelijk plan met Mike Penders'

Gaat Dries Mertens voor Sporting Hasselt voetballen? Sam Kerkhofs bevestigt gesprekken én... een belofte

'Sibierski wil binnenkomen met héél straffe stoot en voormalig publiekslieveling terughalen naar Anderlecht'

OFFICIEEL: AC Milan houdt grote schoonmaak en ontslaat vier (!) bestuurders, ook Zlatan heeft het vlaggen

Philippe Albert is keihard voor Anderlecht én geeft het startpunt van de paars-witte ondergang aan

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

