Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels

Met de laatste match in de play-offs bij Club Brugge achter de rug richt Joaquin Seys zich op de Rode Duivels en het WK voetbal. De 21-jarige speler is vast van plan om daar een belangrijke rol te spelen.

Een eerste titel pakken met Club, zijn debuut maken voor de Rode Duivels: het gaat enorm hard voor Joaquin Seys. Beseft de jonge linksachter dat ook? "Dat zal pas na het WK komen. Als ik dat allemaal heb meegemaakt, dan kan ik misschien even rusten en erover nadenken. Het is eigenlijk te zot voor woorden. Eerst is het op naar het WK."

Seys kan de ervaring van te strijden voor de landstitel meenemen naar de Rode Duivels. Daar kan hij alleen maar wel bij varen. "Het is iets dat ik nog nooit in mijn leven had beleefd. Die druk komt er een beetje bij. Dat is wat ik graag heb en dat is waarvoor je voetballer bent geworden. Een fantastisch gevoel." Op het WK zal het aan druk ook niet ontbreken.

Seys kan aantal speelminuten moeilijk inschatten

Het is inmiddels bijna twee maanden geleden dat Seys een klein halfuur speelde tegen de Verenigde Staten en een kleine twintig minuten tegen Mexico. Op hoeveel speelminuten rekent hij op het WK? "Dat is altijd moeilijk te zeggen. Ik probeer realistisch te zijn en te zien wat er in zit." Die realisme is er ook om een bepaalde reden.

Uitgerekend Maxim De Cuyper, die zowat beschouwd mag worden als de voorloper van Seys bij Club Brugge, is zijn concurrent voor een basisplek in het elftal van bondscoach Rudi Garcia. "Max is een fantastische speler. Het zou ook geen schande zijn om in de eerste wedstrijd van de Rode Duivels in de groepsfase niet in de basis te staan."

Rode Duivel wil er niet zomaar bij lopen



Dit gezegd zijnde heeft Seys zijn persoonlijke ambities en die durft hij ook luidop uitspreken in aanloop naar het WK. "Uiteindelijk is mijn doel niet meegaan puur om mee te gaan", benadrukt hij. "Ik wil ook wel mijn steentje bijdragen." Een duidelijke boodschap aan het adres van Garcia. "Ik denk dat elke speler dit wil."