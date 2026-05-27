Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

Play-off 1 en Europa: Standard heeft zijn twee doelstellingen, die aan het begin en halverwege het seizoen werden aangekondigd, niet gehaald. Vincent Euvrard kan echter verder bouwen op de recent gelegde basis om volgend seizoen met meer ambitie voor de dag te komen.

Uiteraard erg teleurgesteld na de nederlaag van zijn ploeg tegen Charleroi en de gebeurtenissen die daarop volgden, keek Vincent Euvrard zaterdagavond al even vooruit naar volgend seizoen.

"We hebben dit seizoen de basis gelegd, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. We zullen het hebben over transfers om de kern te versterken, maar ook over het creëren van robuustere atleten om het aantal blessures te verminderen."

De vele blessures hebben Standard kostbare punten gekost en Vincent Euvrard evenveel kopzorgen bezorgd, net als de uitsluitingen in de heenronde. “Ook al zijn we daar al mee begonnen: het aantal rode kaarten moet omlaag. In de eerste seizoenshelft pakten we er zes, en dat heeft ons dure punten gekost."

Vincent Euvrard en Standard willen volgend seizoen met ambitie aanvatten

Ook al moet er op veel vlakken nog beter, Standard heeft wel degelijk een mooie progressie getoond, waar het zich aan kan optrekken richting het volgende seizoen. Langzaam maar zeker wil Matricule 16 blijven aansluiten bij de topploegen.



"Daarna moeten we ons spel verder blijven verbeteren, met behoud van de continuïteit die we hebben opgebouwd. Sinds de match tegen Gent (0-4), die het kantelpunt van het seizoen was, hebben we in 18 wedstrijden gemiddeld 1,7 punt per match gehaald. Als je dat een heel seizoen kunt doen, eindig je normaal in de top 5", besloot Vincent Euvrard.