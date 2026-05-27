"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2543

Opgeleid en later doorgebroken bij Standard, waar hij veertien jaar doorbracht, heeft Anthony Moris alles meegemaakt aan de boorden van de Maas. Bepaalde scènes met Roland Duchâtelet verbazen hem nog altijd zodra hij eraan terugdenkt.

Anthony Moris kwam op tienjarige leeftijd van Habay-la-Neuve naar Standard en doorliep er stap voor stap alle jeugdreeksen, tot hij zich een weg baande naar de A-kern. Na zijn prestaties toen hij in de ploeg kwam door de blessure van Sinan Bolat aan het einde van het seizoen 2011/2012, was hem een basisplaats voor het volgende seizoen beloofd.

Alleen haalde Standard tijdens de zomermercato Elji Kawashima binnen. De voormalige doelman van Lierse pakte op zijn lijn uit met verschillende reflexreddingen, maar was allesbehalve geruststellend bij hoge ballen. De kritiek op hem werd steeds groter. Tijdens het seizoen lieten de supporters hun ongenoegen blijken, omdat een jeugdproduct geblokkeerd werd door een doelman die verre van onberispelijk was. “Kawa - Moris: wij hebben onze keuze gemaakt”, schreven ze op een spandoek.

Vanaf het begin waren de kaarten geschud

Aan het einde van het seizoen werd de druk op Mircea Rednic steeds groter om Moris in doel te zetten. De huidige doelman van Al-Khaleej dacht dat hij de Europese barrage tegen Gent zou mogen spelen.

“We vertrokken op afzondering. Rednic zei niets, niet tegen Kawashima en niet tegen mij. Drie uur voor de aftrap kwam hij naar mij toe om te zeggen dat hij me niet kon opstellen, hoewel hij alles had geprobeerd”, herinnert de Luxemburgse international zich in zijn boek Le gardien de mes rêves.

Rednic had een telefoontje gekregen van Roland Duchâtelet, die hem verplichtte om Kawashima op te stellen omdat er een Japanse delegatie naar Gent zou komen om hem te zien spelen. Nadien zouden ze samen met hem eten en vervolgens Luik bezoeken.

De realiteit van de voetbalbusiness

“Dat bewijst dat die transfer meer gebaseerd was op business dan op sportieve criteria. Ik moet toegeven dat ik, boos en gefrustreerd, slecht heb gereageerd. Dat heeft mij wellicht de rest van mijn carrière bij Standard gekost”, blikt Moris met spijt terug.

De komst van Yoann Thuram deed hem daarna nog verder wegzakken in de hiërarchie. Moris werd daarom voor zes maanden verhuurd aan Sint-Truiden, dat toen in 1B speelde en gecoacht werd door Yannick Ferrera. Daar beleefde hij opnieuw een onverwacht moment met Roland Duchâtelet.

“Terwijl hij mij uitlegde waarom ik er goed aan zou doen om naar Sint-Truiden te gaan, haalde hij zijn brooddoos boven en begon hij voor mijn neus te eten. Ik kon niet geloven dat de voorzitter van Standard mij zo’n schouwspel voorschotelde”, legt Moris uit. Maar dat was nog maar het begin.

“Het meest hallucinante was toen hij zei dat hij voor mij had nagedacht. ‘In tweede klasse zijn de aanvallers minder sterk, ze trappen minder hard en minder precies, dus je zal meer kansen hebben om ballen te stoppen en jezelf opnieuw in de kijker te spelen.’ Ik heb nog nooit zo’n gebrek aan respect gehoord voor spelers uit tweede klasse”, zegt hij verontwaardigd. Een jaar later gingen Standard en Anthony Moris in onderling overleg uit elkaar.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Standard
Anthony Moris

Meer nieuws

Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

20:40
1
Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

19:00
'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

20:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

20:08
Details en cijfers: hoe groot is de schade op Sclessin na de incidenten bij Standard-Charleroi?

Details en cijfers: hoe groot is de schade op Sclessin na de incidenten bij Standard-Charleroi?

17:30
2
📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

20:08
2
50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

19:50
1
Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

18:45
Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

18:40
Charleroi komt met groot nieuws over Kevin Van Den Kerkhof

Charleroi komt met groot nieuws over Kevin Van Den Kerkhof

18:30
Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

18:00
4
Een langs de achterdeur, anderen door de grote poort: leegloop dreigt bij Club Brugge Analyse

Een langs de achterdeur, anderen door de grote poort: leegloop dreigt bij Club Brugge

17:15
KRC Genk krijgt eindelijk duidelijkheid over Zakaria El Ouahdi

KRC Genk krijgt eindelijk duidelijkheid over Zakaria El Ouahdi

17:30
1
Vijf tot zes nieuwe spelers: 'Anderlecht opent mercato met stevig budget en kijkt naar deze twee aanvallers'

Vijf tot zes nieuwe spelers: 'Anderlecht opent mercato met stevig budget en kijkt naar deze twee aanvallers'

17:05
8
Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!" Reactie

Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!"

16:15
🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

16:30
Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

16:00
10
Oefenwedstrijden en een grote verandering: voorbereiding van Standard op seizoen 2026-2027 krijgt vorm

Oefenwedstrijden en een grote verandering: voorbereiding van Standard op seizoen 2026-2027 krijgt vorm

11:40
Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels Reactie

Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels

15:15
OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

14:45
14
Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK Analyse

Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK

14:40
1
Hoe zit het met onder meer Teuma en Epolo? Marc Wilmots geeft update over mercato van Standard

Hoe zit het met onder meer Teuma en Epolo? Marc Wilmots geeft update over mercato van Standard

10:30
Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

14:30
13
OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

13:41
3
Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

13:15
Lommel SK komt met groot nieuws over topschutter Ralf Seuntjes

Lommel SK komt met groot nieuws over topschutter Ralf Seuntjes

13:00
"Dit jaar was niet makkelijk": Jérémy Taravel richt zich tot Anderlecht-fans na moeilijk seizoen

"Dit jaar was niet makkelijk": Jérémy Taravel richt zich tot Anderlecht-fans na moeilijk seizoen

12:20
1
Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB

Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB

12:00
18
"We zijn de controle kwijt": Mehdi Bayat trekt aan de alarmbel na zware rellen rond Standard-Charleroi

"We zijn de controle kwijt": Mehdi Bayat trekt aan de alarmbel na zware rellen rond Standard-Charleroi

09:35
3
Jackpot voor STVV: uitgaande transfer van 8 miljoen euro is een feit

Jackpot voor STVV: uitgaande transfer van 8 miljoen euro is een feit

11:30
Het is officieel: Standard ontvangt deze zomer een Europese grootmacht op Sclessin

Het is officieel: Standard ontvangt deze zomer een Europese grootmacht op Sclessin

07:20
"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

10:50
1
Broer van Yannick Carrasco verlaat ploeg, ook al speelden ze kampioen

Broer van Yannick Carrasco verlaat ploeg, ook al speelden ze kampioen

10:15
Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies

Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies

09:55
34
Goalgetter uit eerste provinciale inspireert zich op... Wesley Sonck

Goalgetter uit eerste provinciale inspireert zich op... Wesley Sonck

09:15
Europese finale zonder usual suspects: waarom opvallende Conference League-finale toch het kijken waard is

Europese finale zonder usual suspects: waarom opvallende Conference League-finale toch het kijken waard is

09:05
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Vijf tot zes nieuwe spelers: 'Anderlecht opent mercato met stevig budget en kijkt naar deze twee aanvallers' LD 007 LD 007 over Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard? Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag? Andreas2962 Andreas2962 over Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer Demogorgon Demogorgon over 📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers' Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog Vital Verheyen Vital Verheyen over Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst FC BRUGES FC BRUGES over Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf creve creve over Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB Andreas2962 Andreas2962 over OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved