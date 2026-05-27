"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet

Opgeleid en later doorgebroken bij Standard, waar hij veertien jaar doorbracht, heeft Anthony Moris alles meegemaakt aan de boorden van de Maas. Bepaalde scènes met Roland Duchâtelet verbazen hem nog altijd zodra hij eraan terugdenkt.

Anthony Moris kwam op tienjarige leeftijd van Habay-la-Neuve naar Standard en doorliep er stap voor stap alle jeugdreeksen, tot hij zich een weg baande naar de A-kern. Na zijn prestaties toen hij in de ploeg kwam door de blessure van Sinan Bolat aan het einde van het seizoen 2011/2012, was hem een basisplaats voor het volgende seizoen beloofd.

Alleen haalde Standard tijdens de zomermercato Elji Kawashima binnen. De voormalige doelman van Lierse pakte op zijn lijn uit met verschillende reflexreddingen, maar was allesbehalve geruststellend bij hoge ballen. De kritiek op hem werd steeds groter. Tijdens het seizoen lieten de supporters hun ongenoegen blijken, omdat een jeugdproduct geblokkeerd werd door een doelman die verre van onberispelijk was. “Kawa - Moris: wij hebben onze keuze gemaakt”, schreven ze op een spandoek.

Vanaf het begin waren de kaarten geschud

Aan het einde van het seizoen werd de druk op Mircea Rednic steeds groter om Moris in doel te zetten. De huidige doelman van Al-Khaleej dacht dat hij de Europese barrage tegen Gent zou mogen spelen.

“We vertrokken op afzondering. Rednic zei niets, niet tegen Kawashima en niet tegen mij. Drie uur voor de aftrap kwam hij naar mij toe om te zeggen dat hij me niet kon opstellen, hoewel hij alles had geprobeerd”, herinnert de Luxemburgse international zich in zijn boek Le gardien de mes rêves.

Rednic had een telefoontje gekregen van Roland Duchâtelet, die hem verplichtte om Kawashima op te stellen omdat er een Japanse delegatie naar Gent zou komen om hem te zien spelen. Nadien zouden ze samen met hem eten en vervolgens Luik bezoeken.





De realiteit van de voetbalbusiness

“Dat bewijst dat die transfer meer gebaseerd was op business dan op sportieve criteria. Ik moet toegeven dat ik, boos en gefrustreerd, slecht heb gereageerd. Dat heeft mij wellicht de rest van mijn carrière bij Standard gekost”, blikt Moris met spijt terug.

De komst van Yoann Thuram deed hem daarna nog verder wegzakken in de hiërarchie. Moris werd daarom voor zes maanden verhuurd aan Sint-Truiden, dat toen in 1B speelde en gecoacht werd door Yannick Ferrera. Daar beleefde hij opnieuw een onverwacht moment met Roland Duchâtelet.

“Terwijl hij mij uitlegde waarom ik er goed aan zou doen om naar Sint-Truiden te gaan, haalde hij zijn brooddoos boven en begon hij voor mijn neus te eten. Ik kon niet geloven dat de voorzitter van Standard mij zo’n schouwspel voorschotelde”, legt Moris uit. Maar dat was nog maar het begin.

“Het meest hallucinante was toen hij zei dat hij voor mij had nagedacht. ‘In tweede klasse zijn de aanvallers minder sterk, ze trappen minder hard en minder precies, dus je zal meer kansen hebben om ballen te stoppen en jezelf opnieuw in de kijker te spelen.’ Ik heb nog nooit zo’n gebrek aan respect gehoord voor spelers uit tweede klasse”, zegt hij verontwaardigd. Een jaar later gingen Standard en Anthony Moris in onderling overleg uit elkaar.