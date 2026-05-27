Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom
Na sterke play-offs bij Club Brugge KV droomt Hugo Siquet van meer. De rechtsachter hoopt ooit nog Rode Duivel te worden, al beseft hij dat daar tijd en continuïteit voor nodig zijn.

Siquet werkte de voorbije maanden een opvallend sterke campagne af bij Club Brugge. Vooral tijdens de play-offs liet de jonge flankverdediger zien waarom blauw-zwart hem als een belangrijke pion voor de toekomst ziet. Toch kwam een selectie voor de nationale ploeg volgens hem nog te vroeg.

In gesprek met La Capitale blijft Siquet opvallend nuchter over zijn situatie. “Voor de play-offs had ik twee à drie maanden weinig speelminuten gekregen”, legt hij uit. Daardoor vond hij zichzelf geen logische kandidaat voor een selectie bij de Rode Duivels.

Siquet beseft dat een plaats bij de nationale ploeg niet alleen afhangt van een sterke periode. “Een plek in de nationale ploeg bouw je op lange termijn op”, zegt hij. “Het juiste moment was er nog niet.”

De verdediger benadrukt ook dat hij zichzelf geen opportunist vindt. Volgens hem is het logisch dat bondscoaches vasthouden aan spelers die al langer samen spelen en actief zijn in topcompetities. “Ik wil de dingen liever in de juiste volgorde doen”, klinkt het.

Toch blijft de ambitie duidelijk aanwezig. Siquet hoopt dat zijn prestaties bij Club Brugge op termijn kunnen leiden tot een selectie bij de Rode Duivels.

Lees ook... Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

Dat hij voor Club Brugge koos, had volgens Siquet ook met die ambitie te maken. “Wanneer je veel wedstrijden speelt bij Club, weet je dat dat kan leiden tot een selectie”, vertelt hij.

Volgens de rechtsachter groeit Club Brugge steeds meer uit tot een club met internationale uitstraling. “Je kan Club bijna als een buitenlandse ploeg beschouwen, omdat het een beetje een andere wereld is tegenover de rest van België”, zegt hij daarover.

Met spelers als Brandon Mechele, Hans Vanaken en Joaquin Seys die al werden opgeroepen, ziet Siquet bovendien dat een selectie vanuit de Belgische competitie opnieuw mogelijk is, in tegenstelling tot het verleden.

