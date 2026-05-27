Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

Foto: © photonews
Was het vierde seizoen van Marlon Fossey bij Standard zijn laatste? Met een contract dat afloopt op 30 juni 2027 heeft de Amerikaanse aanvoerder nog niet bijgetekend en zou hij deze zomer verkocht kunnen worden.

"We hebben op het einde nipt gefaald en dat is moeilijk om te verteren. Maar ik blijf dankbaar. Dankbaar voor het team waar ik deel van uitmaakte, mijn broers. Dankbaar dat ik opnieuw een seizoen de rood-witte kleuren van mijn stad mocht dragen. Dankbaar dat ik opnieuw een seizoen mocht leven op het ritme van Sclessin, mijn familie. Ik hoop dat succes binnen handbereik is voor jullie, de Rouches."

Dat bericht postte Marlon Fossey woensdag op zijn Instagramaccount. De Amerikaanse flankverdediger en kapitein van Standard heeft net zijn vierde seizoen aan de boorden van de Maas afgesloten, op een bittere noot: met die nederlaag tegen Sporting Charleroi en het mislopen van Europees voetbal.

Marlon Fossey speelde nooit zo weinig... en woog minder door

Het was het minst gevulde seizoen voor de in Los Angeles geboren Fossey sinds zijn komst naar Standard: hij speelde in de reguliere competitie amper 43% van de minuten en in de Europe Play-Offs 34%. De kapitein moest vaak forfait geven en zijn aanvoerdersband afstaan aan Matthieu Epolo of anderen, en kon niet de gehoopte bijdrage leveren op de momenten dat de club hem het hardst nodig had.

Zijn afwezigheid werd vaak opgevangen door Henry Lawrence, waarschijnlijk dé man van het seizoen bij de Rouches, die zowel als rechtsback als centraal achterin sterk presteerde. Zelfs zijn wedstrijd als middenvelder in Brugge was zo slecht nog niet, zeker in vergelijking met de collectieve inzinking in de eerste helft. Steeven Assengue had ook een optie kunnen zijn, maar ook hij stond lange tijd aan de kant.

Met een contract tot 30 juni 2027 komt Marlon Fossey op een cruciaal moment in zijn avontuur bij Standard. Om te vermijden dat hij zijn laatste contractjaar ingaat — met het risico dat hij daarna gratis vertrekt — moet stamnummer 16 deze zomer eigenlijk een keuze maken: óf verlengen, óf verkopen.

Een verlengingsvoorstel kreeg geen vervolg

Alleen: over een verlenging is het al eerder gegaan bij Marlon Fossey, die de eerste toenaderingen van Standard had afgewezen. Niet geselecteerd door de Verenigde Staten voor het WK, deels door zijn blessures, zit de 27-jarige speler in de bloei van zijn carrière en wil hij mogelijk een nieuwe uitdaging aangaan om weer in beeld te komen bij de nationale ploeg.

Voor Standard zou zijn vertrek een opbrengst van om en bij de vier miljoen euro kunnen betekenen, volgens de schattingen van Transfermarkt. Dat voor een speler die dit seizoen uiteindelijk geen grote sportieve meerwaarde had, zelfs wanneer hij minuten maakte (één goal en twee assists, cijfers onder zijn gebruikelijke niveau).

Toch mag je het morele belang van Marlon Fossey in de kleedkamer van Standard niet onderschatten. Hij is een kapitein die zeer geapprecieerd en gerespecteerd wordt door zijn ploegmaats. Dat bleek bijvoorbeeld uit het kleine feestje bij hem thuis voorafgaand aan de zege op Antwerp (0-5). De Amerikaan voelt zich bovendien erg goed in de stad Luik en sluit niets uit, maar hij wil wel betere contractuele voorwaarden en sportieve garanties.

Na 122 wedstrijden zou deze zomer dus die van zijn vertrek kunnen worden, op voorwaarde dat er een voldoende interessant bod op tafel komt bij de Luikse beleidsmensen. Verschillende clubs volgen het dossier, maar hebben nog geen concrete stappen gezet.

