50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

Royal Antwerp FC sloot het seizoen af met een opvallende keuze in doel. Niet sterkhouder Taishi Nozawa, maar debutant Niels Devalckeneer stond onder de lat tegen Westerlo.

Antwerp spaart mogelijk 50.000 euro uit

De beslissing van Antwerp zorgde meteen voor de nodige speculatie. Nozawa stond namelijk op het punt om een bonus van 50.000 euro te verdienen indien hij tegen KVC Westerlo zijn tiende clean sheet van het seizoen zou behalen.

Antwerp hield effectief de nul, maar dat gebeurde dus met Devalckeneer in doel. Daardoor liep Nozawa de stevige bonus mis. Toch ontkent de club dat financiële motieven de doorslag gaven bij die keuze.

Haroun legt beslissing uit

Volgens interim-coach Faris Haroun was de laatste speeldag vooral het ideale moment om jong talent kansen te geven. “Het idee kwam van onze keeperstrainer”, vertelt Haroun aan Het Nieuwsblad. Daarmee verwijst hij naar Brian Vandenbussche, die de club deze zomer verlaat.

“Ik ben hem daarin gevolgd”, aldus Haroun. “Zowel hij als ik zagen Niels de laatste jaren enorme stappen zetten, zowel op training als bij de U23.” De coach benadrukte ook dat Antwerp vertrouwen heeft in de jeugdopleiding. “We zijn zeker niet bang om het talent dat hier rondloopt te brengen”, klinkt het.

Nieuwe nummer één in aantocht?

Devalckeneer maakte in 2018 de overstap van Lierse SK naar Antwerp en groeide de voorbije seizoenen uit tot vaste doelman van de Young Reds. Vooral aan zijn voetenwerk werkte hij intensief onder begeleiding van Vandenbussche.





Haroun noemt het debuut dan ook een logische volgende stap. “Met het oog op volgend seizoen was dit een goed moment om Niels zijn eerste minuten te geven”, zegt hij. “Ik ben blij dat hij meteen een clean sheet pakte.”

Binnen Antwerp is het geloof in Devalckeneer groot. Zijn contract werd eerder dit jaar al verlengd tot 2028, met optie op een extra seizoen.

Toekomst van Nozawa blijft onzeker

Veel zal afhangen van de toekomst van Nozawa. De Japanner groeide dit seizoen uit tot één van de absolute uitblinkers bij Antwerp en hield zijn ploeg meermaals overeind met sterke prestaties.

Zijn reddingen tegen onder meer KRC Genk en RAAL La Louviere trokken ook in het buitenland aandacht. Daardoor lijkt een transfer deze zomer zeker niet uitgesloten.