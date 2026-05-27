🎥 Deze BV zat zondag in het pak van de mascotte van de Jupiler Pro League

Wie afgelopen zondag aandachtig keek naar de uitreiking van de kampioenentrofee van de Jupiler Pro League aan Club Brugge, stelde zich misschien dezelfde vraag: wie zat er eigenlijk in het pak van mascotte Jup?

Het mysterie werd nu onthuld in een video van de Pro League. Niemand minder dan commentator en ex-voetballer Wesley Sonck bleek schuil te gaan achter het populaire personage.

Ludieke video met mascotte Jup

In de ludieke video wordt eerst teruggeblikt op de vele speculaties van supporters over wie in het pak zat, afgelopen weekend. “Jullie hebben massaal gestemd, maar wie is Jup eigenlijk?”, klinkt het. Daarbij passeren enkele bekende namen de revue. Zo wordt duidelijk gemaakt dat het niet om roeier Ward Lemmelijn gaat, en ook niet om voormalig Rode Duivel Toby Alderweireld. Zelfs Ruben Van Gucht wordt uitgesloten, met een knipoog dat die gasten geen salto kunnen doen.

Daarna volgt de onthulling van Wesley Sonck die in het pak zat. In de video zijn verschillende fragmenten te zien waarin hij zich volledig uitleeft als Jup. Zo probeert hij een salto te maken, gooit hij darts richting bullseye en haalt hij zelfs enkele dansmoves boven. Op een bepaald moment klinkt ook lachend: “Ow, Wesley, jij rund!”, waarop Sonck antwoordt dat hij zo thuis soms ook genoemd wordt. De video eindigt met een bedanking aan iedereen die probeerde hem te ontmaskeren, waarna Sonck opnieuw in het iconische pak kruipt.

Mysterie opgelost

Met de onthulling komt een einde aan een campagne die de voorbije weken heel wat nieuwsgierigheid opwekte bij supporters van de Jupiler Pro League. Tijdens de titelviering van kampioen Club Brugge KV in Brugge liep mascotte Jup opvallend mee in de festiviteiten, zonder dat iemand wist wie er echt achter het pak zat.

Geen jobstudent dus, zoals hier en daar werd beweerd, maar analist en commentator Wesley Sonck. Een bijzondere verrassing voor de voetbalfans. Dankzij de video van de Pro League, die je hieronder kan bekijken, is dat mysterie nu opgelost.



