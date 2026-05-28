De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten
Sébastien Pocognoli kende een zeer bewogen seizoen bij AS Monaco. Een seizoen dat, als we de Franse pers mogen geloven, geen vervolg zal krijgen. Zijn naam ligt op het kapblok en het is wachten tot het nieuws officieel zal worden.
AS Monaco heeft al meteen opvolger klaar voor Pocognoli
Volgens Fabrizio Romano, doorgaans erg goed ingelicht, heeft Monaco de knoop ondertussen al doorgehakt: Sébastien Pocognoli zou vervangen worden door de 40-jarige Braziliaan Filipe Luis. Luis werd de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt aan onder meer Bayer Leverkusen. Toch zou hij Monaco inmiddels zijn jawoord hebben gegeven en een contract tekenen tot 2028.
Filipe Luis is een bekende naam in het Europese voetbal: hij speelde meer dan 300 wedstrijden voor Atlético Madrid en kwam ook een seizoen uit voor Chelsea, in 2014-2015. Filipe Luis werd pas in 2024 coach en heeft dus nauwelijks meer ervaring dan Pocognoli. Hij stond enkel aan het roer bij CR Flamengo, de club waar hij zijn spelerscarrière afsloot. Met Flamengo won hij de Braziliaanse landstitel en vooral ook de Copa Libertadores in 2025.
Sébastien Pocognoli wist dat hij niet voor de makkelijkste weg koos toen hij Union Saint-Gilloise verliet voor Monaco. Los van die overstap midden in het seizoen, zonder voorbereiding om zijn draai te vinden, stond het vertrouwen bij AS Monaco haaks op dat binnen de Union-groep. Ook de mentaliteit binnen de spelerskern moest veranderen.
Sébastien Pocognoli meer dan ooit in het vizier van de clubleiding van Monaco
Pocognoli en Kevin Mirallas gingen zo door hun moeilijke periode in Frankrijk. Toch leken de Monegasken eindelijk die zo gezochte regelmaat te vinden, met vijf zeges op rij in de Ligue 1, waaronder overwinningen tegen PSG, maar ook Marseille en Lyon.
Maar het seizoenseinde, met slechts één zege in de laatste vijf matchen ging gepaard met een harde vaststelling: als zevende in de eindstand van de Ligue 1 speelt Monaco volgend seizoen geen Champions League en moet het zelfs via de voorrondes proberen de ... Conference League te halen.
Beslissing over Pocognoli is gevallen
Een verdict dat hem duur kan komen te staan. Volgens informatie van Nice Matin zal onze landgenoot volgend seizoen simpelweg niet meer op post zijn. "Hoewel er nog geen beslissing is genomen — voorzitter Dmitri Rybolovlev hakte de knoop nog niet door — lijkt die optie na enkele dagen reflectie wel de huidige tendens."
Sébastien Pocognoli zal de Monegaskische zomer dus niet overleven, wat de instabiliteit op alle niveaus nog maar eens zou bevestigen. Hij zou dan vertrekken met een balans van net de helft van de behaalde punten. Zet de ex-trainer van Union Saint-Gilloise zich bij de start van de voorbereiding al opnieuw in het zadel met een nieuwe uitdaging?
