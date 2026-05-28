Aernout Van Lindt
De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten
Sébastien Pocognoli kende een zeer bewogen seizoen bij AS Monaco. Een seizoen dat, als we de Franse pers mogen geloven, geen vervolg zal krijgen. Zijn naam ligt op het kapblok en het is wachten tot het nieuws officieel zal worden.

AS Monaco heeft al meteen opvolger klaar voor Pocognoli

Volgens Fabrizio Romano, doorgaans erg goed ingelicht, heeft Monaco de knoop ondertussen al doorgehakt: Sébastien Pocognoli zou vervangen worden door de 40-jarige Braziliaan Filipe Luis. Luis werd de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt aan onder meer Bayer Leverkusen. Toch zou hij Monaco inmiddels zijn jawoord hebben gegeven en een contract tekenen tot 2028.

Filipe Luis is een bekende naam in het Europese voetbal: hij speelde meer dan 300 wedstrijden voor Atlético Madrid en kwam ook een seizoen uit voor Chelsea, in 2014-2015. Filipe Luis werd pas in 2024 coach en heeft dus nauwelijks meer ervaring dan Pocognoli. Hij stond enkel aan het roer bij CR Flamengo, de club waar hij zijn spelerscarrière afsloot. Met Flamengo won hij de Braziliaanse landstitel en vooral ook de Copa Libertadores in 2025.

Sébastien Pocognoli wist dat hij niet voor de makkelijkste weg koos toen hij Union Saint-Gilloise verliet voor Monaco. Los van die overstap midden in het seizoen, zonder voorbereiding om zijn draai te vinden, stond het vertrouwen bij AS Monaco haaks op dat binnen de Union-groep. Ook de mentaliteit binnen de spelerskern moest veranderen.

Sébastien Pocognoli meer dan ooit in het vizier van de clubleiding van Monaco

Pocognoli en Kevin Mirallas gingen zo door hun moeilijke periode in Frankrijk. Toch leken de Monegasken eindelijk die zo gezochte regelmaat te vinden, met vijf zeges op rij in de Ligue 1, waaronder overwinningen tegen PSG, maar ook Marseille en Lyon.

Maar het seizoenseinde, met slechts één zege in de laatste vijf matchen ging gepaard met een harde vaststelling: als zevende in de eindstand van de Ligue 1 speelt Monaco volgend seizoen geen Champions League en moet het zelfs via de voorrondes proberen de ... Conference League te halen.

Beslissing over Pocognoli is gevallen

Een verdict dat hem duur kan komen te staan. Volgens informatie van Nice Matin zal onze landgenoot volgend seizoen simpelweg niet meer op post zijn. "Hoewel er nog geen beslissing is genomen — voorzitter Dmitri Rybolovlev hakte de knoop nog niet door — lijkt die optie na enkele dagen reflectie wel de huidige tendens." 


Sébastien Pocognoli zal de Monegaskische zomer dus niet overleven, wat de instabiliteit op alle niveaus nog maar eens zou bevestigen. Hij zou dan vertrekken met een balans van net de helft van de behaalde punten. Zet de ex-trainer van Union Saint-Gilloise zich bij de start van de voorbereiding al opnieuw in het zadel met een nieuwe uitdaging?

Sébastien Pocognoli

Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

Crystal Palace wint de finale van de Conference League

Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht

🎥 Deze BV zat zondag in het pak van de mascotte van de Jupiler Pro League

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet

Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

Charleroi komt met groot nieuws over Kevin Van Den Kerkhof

Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

Een langs de achterdeur, anderen door de grote poort: leegloop dreigt bij Club Brugge

Details en cijfers: hoe groot is de schade op Sclessin na de incidenten bij Standard-Charleroi?

KRC Genk krijgt eindelijk duidelijkheid over Zakaria El Ouahdi

Vijf tot zes nieuwe spelers: 'Anderlecht opent mercato met stevig budget en kijkt naar deze twee aanvallers'

Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!"

🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels

OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK

Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

Lommel SK komt met groot nieuws over topschutter Ralf Seuntjes

"Dit jaar was niet makkelijk": Jérémy Taravel richt zich tot Anderlecht-fans na moeilijk seizoen

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Crystal Palace wint de finale van de Conference League JaKu JaKu over Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag Geert66 Geert66 over Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht JaKu JaKu over Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog .. .. over 50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag? Wesl Wesl over "Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van Joe Joe over Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke André Coenen André Coenen over "Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet L10 Oud-Heverlee Leuven fan L10 Oud-Heverlee Leuven fan over OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat .. .. over Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst Kantine
