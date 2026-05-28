Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten

Een grote verrassing was het niet meer, het officiële nieuws dat Dender en zijn coaches uit elkaar gaan. Voor Yannick Ferrera zit het verhaal erop, net als voor zijn assistent en keeperstrainer Dany Verlinden. Zij verlaten de club allemaal en bij die laatste is dat zelfs een pensioen.

Voor keeperstrainer Dany Verlinden stopt het avontuur bij Dender. Volgens de club lag die beslissing volledig bij Verlinden zelf. "Na een indrukwekkende en succesvolle carrière, zowel als speler als trainer, kiest Dany ervoor om vanaf volgend seizoen volop te genieten van zijn welverdiende pensioen", klonk het op de webstek van Dender.

"Nu vind ik het welletjes geweest. Ik word 63, het leven begint te korten. Ik was 16 toen ik in de eerste ploeg van Lierse kwam, hè", aldus Verlinden zelf in gesprek met Het Nieuwsblad over zijn 'plotse' pensioen na de laatste wedstrijd bij Dender.

Wat hij nu gaat doen, met al zijn vrijgekomen tijd? "Samen met Fabienne naar het voetbal gaan. Naar Thibaud bij OH Leuven en naar Anderlecht voor Justin. Een beetje op reis gaan, al ben ik geen avonturier. Gewoon genieten."

Opmerkelijk trouwens: Verlinden had zomaar bij RSC Anderlecht kunnen zitten. "Op mijn 12 jaar keepte ik nog bij Ourodenberg en testte ik bij Anderlecht. Alles was rond, ik ging er naar school gaan. Tot mijn vader zei: 'Zijn broer moet mee. Het is met twee of geen.' Ik had ook bij Lierse getest en daar wilden ze ons meteen allebei nemen."





"Dus ging ik naar Lierse. Niemand die ooit had gedacht dat ik zo'n carrière zou maken", aldus Verlinden over het begin van zijn carrière. De rest is geschiedenis, want Verlinden groeide wel degelijk uit tot een icoon van/voor Club Brugge.

Al waren er ook moeilijkere momenten, zo ook toen hij in 2012 bij Club Brugge werd ontslagen als keeperstrainer: "Ik moest weg bij de Club, na 24 jaar. Geen moment was moeilijker om te verwerken. Vijf jaar heb ik geen voet meer binnen gezet op de Club. Tot ze eens belden om de aftrap te geven. Ge kunt niet kwaad blijven. Sindsdien ga ik af en toe wel eens wanneer oud-spelers worden uitgenodigd.”