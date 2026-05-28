Aernout Van Lindt
Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten
Een grote verrassing was het niet meer, het officiële nieuws dat Dender en zijn coaches uit elkaar gaan. Voor Yannick Ferrera zit het verhaal erop, net als voor zijn assistent en keeperstrainer Dany Verlinden. Zij verlaten de club allemaal en bij die laatste is dat zelfs een pensioen.

Voor keeperstrainer Dany Verlinden stopt het avontuur bij Dender. Volgens de club lag die beslissing volledig bij Verlinden zelf. "Na een indrukwekkende en succesvolle carrière, zowel als speler als trainer, kiest Dany ervoor om vanaf volgend seizoen volop te genieten van zijn welverdiende pensioen", klonk het op de webstek van Dender.

"Nu vind ik het welletjes geweest. Ik word 63, het leven begint te korten. Ik was 16 toen ik in de eerste ploeg van Lierse kwam, hè", aldus Verlinden zelf in gesprek met Het Nieuwsblad over zijn 'plotse' pensioen na de laatste wedstrijd bij Dender.

Wat hij nu gaat doen, met al zijn vrijgekomen tijd? "Samen met Fabienne naar het voetbal gaan. Naar Thibaud bij OH Leuven en naar Anderlecht voor Justin. Een beetje op reis gaan, al ben ik geen avonturier. Gewoon genieten."

Opmerkelijk trouwens: Verlinden had zomaar bij RSC Anderlecht kunnen zitten. "Op mijn 12 jaar keepte ik nog bij Ourodenberg en testte ik bij Anderlecht. Alles was rond, ik ging er naar school gaan. Tot mijn vader zei: 'Zijn broer moet mee. Het is met twee of geen.' Ik had ook bij Lierse getest en daar wilden ze ons meteen allebei nemen."

"Dus ging ik naar Lierse. Niemand die ooit had gedacht dat ik zo'n carrière zou maken", aldus Verlinden over het begin van zijn carrière. De rest is geschiedenis, want Verlinden groeide wel degelijk uit tot een icoon van/voor Club Brugge.

Al waren er ook moeilijkere momenten, zo ook toen hij in 2012 bij Club Brugge werd ontslagen als keeperstrainer: "Ik moest weg bij de Club, na 24 jaar. Geen moment was moeilijker om te verwerken. Vijf jaar heb ik geen voet meer binnen gezet op de Club. Tot ze eens belden om de aftrap te geven. Ge kunt niet kwaad blijven. Sindsdien ga ik af en toe wel eens wanneer oud-spelers worden uitgenodigd.”

Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken Analyse

Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht

Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

🎥 Deze BV zat zondag in het pak van de mascotte van de Jupiler Pro League

Crystal Palace wint de finale van de Conference League

'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

Een langs de achterdeur, anderen door de grote poort: leegloop dreigt bij Club Brugge Analyse

📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

Vijf tot zes nieuwe spelers: 'Anderlecht opent mercato met stevig budget en kijkt naar deze twee aanvallers'

Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet

Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

