📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Sporting Hasselt heeft zijn nieuwe doelman beet. De Limburgse club kondigde officieel de komst aan van Leonardo Cascio, die overkomt van Belisia.

Nieuwe uitdaging voor Cascio

Met de komst van Cascio haalt Sporting Hasselt een doelman binnen die de voorbije jaren ervaring opdeed in het Belgische amateurvoetbal. De keeper moet extra concurrentie en kwaliteit brengen onder de lat bij de ambitieuze Limburgers.

De transfer werd officieel aangekondigd via de sociale media van Sporting Hasselt. Daar verwelkomde de club de doelman met een eerste boodschap richting de supporters.

Voor Cascio betekent het opnieuw een stap hogerop in zijn carrière. De doelman maakte de voorbije seizoenen indruk met sterke prestaties bij Belisia Bilzen, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde.

Carrière in het Belgische voetbal

Cascio bouwde zijn loopbaan geleidelijk op binnen het Belgische voetbal en stond bekend als een betrouwbare doelman met sterke reflexen en een goede présence in de zestien meter.

Bij Belisia kreeg hij de kans om zich op regelmatige basis te tonen. Zijn prestaties trokken uiteindelijk ook de aandacht van Sporting Hasselt, dat zich verder wil versterken met spelers die ervaring combineren met groeipotentieel.

Met zijn transfer naar Hasselt krijgt Cascio nu de kans om zich te bewijzen bij een club met stevige ambities in het nationale voetbal.

Sporting Hasselt blijft bouwen

Sporting Hasselt is al langer actief bezig met de voorbereiding op volgend seizoen. De club wil opnieuw een competitieve ploeg samenstellen en ziet in Cascio een belangrijke schakel voor de toekomst.

De komst van de doelman past binnen de ambitie om meer stabiliteit en concurrentie in de kern te brengen. Zeker op cruciale posities wil Sporting Hasselt extra kwaliteit toevoegen.

Voor Cascio wacht nu de uitdaging om zich zo snel mogelijk aan te passen aan zijn nieuwe omgeving en zich in de kijker te spelen bij de supporters van Sporting Hasselt.

Concurrentie onder de lat

Met de transfer lijkt Sporting Hasselt zich beter te wapenen voor het nieuwe seizoen. Cascio zal moeten strijden voor speelminuten, maar krijgt tegelijk de kans om zich verder te ontwikkelen.

De verwachting is dat de doelman tijdens de voorbereiding meteen zijn plaats zal proberen afdwingen binnen de ploeg van Sporting Hasselt die volgend seizoen in de Challenger Pro League uitkomt.

 Speeldag 31
KVK Tienen KVK Tienen 1-1 Hoogstraten Hoogstraten
SK Roeselare SK Roeselare 3-1 Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo
Lyra-Lierse Lyra-Lierse 4-3 Houtvenne Houtvenne
Ninove Ninove 3-1 KFC Merelbeke KFC Merelbeke
KVV Zelzate KVV Zelzate 2-3 Knokke Knokke
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 OH Leuven OH Leuven
Diegem Sport Diegem Sport 2-3 Belisia Bilzen Belisia Bilzen
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-0 Dessel Sport Dessel Sport

