Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

Diegem Sport blijft niet bij de pakken zitten na de degradatie naar tweede afdeling. De club kondigde met Jonathan De Bie en David Perreira twee extra versterkingen aan.

Diegem schakelt snel na degradatie

Na de degradatie bleef het opvallend rustig bij Diegem Sport. Van paniek is volgens trainer Nico Van Nerom allesbehalve sprake, zo geeft hij aan in een interview met Het Laatste Nieuws.

Diegem staat deze zomer voor een stevige verjongingskuur. Verschillende ervaren spelers vertrekken en ook offensief verliest de club heel wat kwaliteit. “We moeten het verlies van 188 goals in vijf jaar opvangen, maar gaan de uitdaging aan”, zegt Van Nerom.

Eerder werd ook de komst van Ryan Safari al bekendgemaakt. De aanvaller met een verleden bij onder meer RSC Anderlecht, Royal Charleroi SC en Royale Union Saint-Gilloise moet mee voor extra aanvallende impulsen zorgen.

Jonathan De Bie moet zekerheid brengen

Met Jonathan De Bie haalde Diegem ook een nieuwe doelman binnen. Hij moet het vertrek van Dean Michiels opvangen en tekende meteen een contract voor drie seizoenen.

De Bie genoot zijn opleiding bij KV Mechelen en zelfs Tottenham Hotspur FC. Daarna speelde hij nog voor onder meer RWDM, Sporting Lokeren en Crossing.





“Jonathan zal Dean Michiels vervangen in doel”, aldus Van Nerom. De nieuwe doelman verzamelde bovendien een twintigtal caps bij de Belgische jeugdelftallen.

Perreira moet middenveld versterken

Ook David Perreira sluit aan bij Diegem Sport. De verdedigende middenvelder komt over van RAEC Mons en moet het vertrek van Simon Franquin opvangen.

Met Perreira haalt Diegem extra ervaring en fysieke présence in huis op het middenveld. De club wil daarmee meer stabiliteit brengen in een kern die de komende maanden stevig zal veranderen.

Nog meer versterkingen op komst

Het transferhuiswerk van Diegem is nog niet afgerond. “De drie belangrijkste posities zijn al ingevuld”, zegt Van Nerom. “Er komen nog een drietal versterkingen bij, maar daar willen we rustig de tijd voor nemen.”

Daarnaast zullen ook twee jongeren doorschuiven naar de A-kern. Daarmee wil Diegem niet alleen versterken, maar ook verder bouwen aan de toekomst van de club.