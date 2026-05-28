Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

De Brusselse correctionele rechtbank heeft donderdag het proces rond de overname van voetbalclub RSC Anderlecht door zakenman Marc Coucke, in 2017, uitgesteld naar het najaar. Dit kwam er na een wrakingsverzoek vanuit de advocaat van spelersmakelaar Christophe Henrotay.

Meester de Béco - de advocaat van Henrotay - had gevraagd om deze week nog geen zitting te houden, omdat hij andere processen op de rol had staan. De voorzitster van de rechtbank zou daarop gevraagd hebben of dat een grap was.

"In het kader van een uitwisseling tussen de partijen en de rechtbank met betrekking tot de organisatie van de komende zittingen, maar ook omtrent een essentieel procedurepunt dat rechtstreeks raakt aan de rechten van verdediging, heeft de voorzitster van de 89e kamer van de correctionele rechtbank van Brussel een houding aangenomen die een gewettigde verdenking heeft doen ontstaan omtrent haar geschiktheid om dit dossier met de vereiste sereniteit en onpartijdigheid te behandelen."

Uitstel in dossier na wrakingsverzoek door advocaat Henrotay

"Ik heb dan ook geoordeeld dat ik een verzoek tot wraking diende neer te leggen", klonk het donderdag in een mededeling van meester de Béco zelf die werd opgetekend door Het Nieuwsblad. En dus lijkt het proces uitstel op te lopen.

De voorzitster van de rechtbank heeft nu volgens de krant 48 uur de tijd om haar opmerkingen over het wrakingsverzoek op papier te zetten en te beslissen of ze zich uit het proces terugtrekt. Als ze dat niet doet, moet het Brusselse hof van beroep zich uitspreken over dat wrakingsverzoek. Tegen dat eventuele arrest van het hof van beroep is ook een voorziening in cassatie mogelijk.



Ondertussen is alvast besloten om het proces uit te stellen. Het dossier zal op 11 september opnieuw worden behandeld. Dan zal beslist worden wanneer het proces uiteindelijk zou moeten plaatsvinden. Na bijna tien jaar is er dus nog geen witte rook. Afgelopen week lekten nog een aantal details uit over Herman Van Holsbeeck, die zich normaal gezien ook deze week diende aan te dienen.