DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

KV Mechelen heeft Malcolm Lohunanu-Mbasi vastgelegd. De 18-jarige centrumspits ondertekent een contract voor twee seizoenen en keert daarmee terug naar de club waar zijn voetbalverhaal mee begon. De deal is ondertussen ook al officieel bevestig door KV Mechelen zelf.

KV Mechelen heeft een nieuwe spits in huis weten te halen. Al is het een oude bekende, want de carrière van Malcolm Lohunanu-Mbasi begon eigenlijk ook bij Malinwa. Dat hebben De Kakkers laten weten in een persbericht op de eigen webstek.

"Lohunanu-Mbasi droeg tussen 2018 en 2022 al het shirt van Malinwa, waarna hij zijn opleiding verderzette bij de jeugdacademie van OH Leuven. Daar zette hij de voorbije jaren belangrijke stappen in zijn ontwikkeling als spits."

"Nu kiest de jonge aanvaller bewust voor een terugkeer naar Mechelen, met de ambitie om zich verder te ontwikkelen en op termijn door te groeien naar de A-kern", klinkt het bij KV Mechelen over de nieuwe aanwinst.

"Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen sluit Mbasi meteen aan bij de eerste ploeg, waar hij de kans krijgt om zich te tonen aan de technische staf." Rest de vraag of hij zijn kansen snel kan krijgen bij de A-kern. Mogelijk vertrekken er een aantal aanvallend ingestelde profielen bij Mechelen en dan kan het zeer interessant zijn dat er met Lohunanu-Mbasi een nieuwe sterkhouder is aangetrokken.