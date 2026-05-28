Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

Het is snel veranderd bij KAA Gent de laatste jaren. In enkele jaren werden veel toppers verkocht, zonder dat er per se veel kwaliteit in de plaats kwam. En dus maken de supporters zich zorgen. Michel Louwagie en Kjeld Fort verdedigen zich.

Michel Louwagie is sportief adviseur bij KAA Gent en doorzwom de voorbije dertig jaar veel watertjes bij de Buffalo’s. Sinds 2024 is er met Kjeld Fort ook een nieuwe pion als operationeel directeur. De voorbije jaren veranderde er heel veel bij De Buffalo’s, want met Sam Baro kwam er ook een nieuwe sterke man.

En er werden ook veel spelers verkocht. Watanabe, Hong, Tissoudali, Gift Orban, Fofana, Cuypers, … Er verdween heel wat kwaliteit – ook Kums werd volgens de supporters niet afdoende vervangen. “Er is maar één reden voor en dan komen we bij de financiële realiteit uit.”

Belgisch (en Europees voetbal) verlieslatend: tering naar de nering

“De Belgische profclubs boekten in 2023-2024 meer dan 160 miljoen euro verlies, een jaar later was dat nog altijd 70 miljoen euro. We zaten ook in een verlieslatend model met KAA Gent”, aldus Michel Louwagie daarover heel eerlijk in WigWam.

“De coronajaren hebben pijn gedaan. We hebben ook in Gent boven onze stand geleefd. Daarom moesten we het roer omgooien. Een financieel gezond beleid voeren én tegelijk sportief ambitieus blijven. Het is overal in Europa tering naar de nering zetten, behalve in de Premier League.”

Kloof groeit, KAA Gent gelooft in de eigen jeugd

Ondertussen lijkt de kloof met de top-2 wel te groeien – dit jaar is zelfs de kloof met STVV plots groot. “Deze weg is de juiste, maar het is een veranderingsproces en het zal met vallen en opstaan verlopen”, pikt Kjeld Fort in. “Het zal tijd vragen voor we de vruchten gaan plukken.”





“De eerste resultaten zijn er wel. Er zijn spelers vanuit Jong KAA Gent doorgestroomd en Jong KAA Gent speelde kampioen met zelf opgeleide spelers in de Eerste Amateurklasse en deed het wonderwel goed in de Challenger Pro League. We zijn og niet klaar, ook omdat sommige van onze jonge spelers nog niet klaar zijn. De sleutel is de jonge jongens koppelen aan spelers met ervaring en leiderschap.”

Resultaten zijn wel een doorn in het oog van de Buffalo's

Ondertussen is het wel teleurstellend hoe KAA Gent zich de laatste jaren op het hoogste niveau laat zien. Eerst waren er verschillende jaren waren de Champions' Play-offs niet werden gehaald, de laatste twee seizoenen breken ze er geen potten.

De Conference League-voorrondes halen is ook dit seizoen het hoogst haalbare. Er werd in play-off 1 geen enkele keer gewonnen, maar Mechelen werd dus wel afgehouden waardoor er nog een barrage tegen KRC Genk volgt.

De supporters toonden zich de voorbije weken en maanden al meermaals kritisch en willen dat het vooruit gaat. Er wordt nog steeds gedroomd van een mogelijke nieuwe titel, maar dat lijkt nog niet meteen voor volgend seizoen. Plaatsing voor de Conference League kan wel een zoethoudertje zijn, maar ook in Europa moet beter voetbal gaan volgen. Stap voor stap?