Johan Walckiers
Johan Walckiers, volger Rode Duivels
Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg
Matias Fernandez-Pardo beleeft momenteel zijn eerste dagen als Rode Duivel en hij geniet er duidelijk met volle teugen van. Nadat hij eerder al uitleg gaf over zijn keuze voor de Rode Duivels, sprak de aanvaller nu ook over zijn ambities, zijn voorbeeld Romelu Lukaku én zelfs de CL-finale.

De jonge flankaanvaller oogt ontspannen bij de nationale ploeg en lijkt zich meteen thuis te voelen in de groep van bondscoach Rudi Garcia.

“Ik had ook voor Argentinië kunnen kiezen”

Fernandez-Pardo bevestigde nogmaals hoe complex zijn internationale situatie was. Door zijn afkomst had hij verschillende opties. “Ik wist zeker dat ik voor België, Spanje en Italië kon spelen”, vertelde hij. “Maar ook Argentinië was theoretisch mogelijk, omdat ik dat paspoort had kunnen verkrijgen.”

Van concrete interesse uit Argentinië kwam het echter nooit. “Ik heb daar eigenlijk niets van gehoord”, klonk het. “Ook Nicolas Frutos heeft me nooit gecontacteerd.”


“Ik wil tonen wat ik kan”

Fernandez-Pardo kijkt nu vooral vooruit naar het WK en de voorbereiding met de Rode Duivels. “Ik heb enorm veel zin om mij te laten zien”, vertelde hij ambitieus. “Ik probeer elke dag mijn uiterste best te doen en hoop mijn kwaliteiten te tonen tijdens de voorbereidingswedstrijden.”

De aanvaller benadrukte daarbij dat hij niet enkel individueel wil schitteren. “Ik wil vooral wedstrijden winnen. Deze ploeg heeft enorm veel kwaliteit.”

Binnen de Belgische staf leeft het gevoel dat Fernandez-Pardo met zijn snelheid en diepgang een interessant extra wapen kan worden richting het WK 2026.

“Lukaku is zonder discussie de nummer één”

Een vergelijking met Romelu Lukaku wil Fernandez-Pardo voorlopig absoluut vermijden. Integendeel: hij kijkt vooral op naar de topschutter aller tijden van België. “Romelu is zonder discussie de eerste spits van België”, zei hij duidelijk. “Hij is echt een voorbeeld voor mij.”

De jonge aanvaller geniet ervan om nu plots samen te werken met spelers die hij vroeger enkel op televisie zag. “Ik kende hem alleen van tv. Nu kan ik hem dingen vragen en advies krijgen. Dat is speciaal.”

Op de vraag of hij Lukaku ooit moet opvolgen, bleef Fernandez-Pardo voorzichtig. “Ik ben hier vooral voor de lange termijn”, antwoordde hij diplomatisch.

Hein Vanhaezebrouck speelde belangrijke rol

Fernandez-Pardo brak in België door bij KAA Gent en sprak met veel respect over zijn periode onder Hein Vanhaezebrouck. “Hij is een heel goede coach”, vertelde Fernandez-Pardo.

Bij Gent kreeg hij volgens eigen zeggen ook veel videobeelden te zien van Vinícius Júnior om bepaalde loopacties en bewegingen te analyseren. Vanhaezebrouck wou hem immers ook op de flank uitspelen. Dat typeert ook het profiel van Fernandez-Pardo: snelheid, explosiviteit en acties in de diepte. "Ik ben vooral een spits, maar kan ook op de flanken spelen. De positie maakt me niet uit. Hein wou me laten zien dat ik kon spelen zoals Vini Jr", lachte hij.

Tot slot liet Fernandez-Pardo zich ook nog uit over de Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Voor hem is er een duidelijke favoriet. “Ik denk dat PSG gaat winnen”, voorspelde hij. “Dat is echt een heel sterke ploeg.”

