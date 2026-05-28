'RSC Anderlecht wakkert aandacht voor spits aan en komt dichter bij handtekening'

Bij RSC Anderlecht wordt het opnieuw een interessante zomer. Welke spelers zullen komen, welke spelers zullen gaan? Wat wordt het eerste werk van de nieuwe Technisch Directeur Sibierski? Een oude piste komt alvast opnieuw nadrukkelijk in beeld: Tawanda Maswanhise.

De interesse van RSC Anderlecht in Tawanda Maswanhise is absoluut niet nieuw, maar om de zoveel tijd wordt de aandacht wel opnieuw aangewakkerd. En deze keer zou het wel eens raak moeten gaan zijn voor de aanvaller.

De Brusselaars probeerden de aanvaller al tijdens de wintermercato binnen te halen, maar toen geraakten beide clubs niet tot een akkoord over de transfersom. In Schotland willen ze hem niet zomaar laten gaan.

Maswanhise komt steeds dichterbij Anderlecht

De Schotse club Motherwell houdt vast aan een transfersom van om en bij de vier miljoen euro. Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri heeft Anderlecht nu een nieuwe poging gewaagd en beide partijen zouden naar elkaar toe aan het groeien zijn.

🟣 RSC Anderlecht are back in the race for Tawanda Maswanhise!



🇿🇼 The Mauves have resumed contact with the entourage of the Motherwell FC winger.



📁 New talks with Motherwell and Maswanhise are planned to move the deal forward.



— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 28, 2026

Tawanda Maswanhise is een veelzijdige aanvallende speler die vooral actief is als rechtsbuiten. Dankzij zijn snelheid, dribbelvaardigheid en explosiviteit kan hij makkelijk zijn man uitschakelen en voor dreiging zorgen in één-tegen-éénsituaties.





RSC Anderlecht zet alles op alles voor interessant profiel

Hij speelde al op verschillende posities voorin op het veld en kan met zijn polyvalentie een extra troef bieden aan paars-wit. In Schotland ligt hij nog tot juni 2027 onder contract. De 23-jarige Zimbabwaanse aanvaller heeft een markwaarte van liefst vijf miljoen euro volgens Transfermarkt.

De speler zelf zou wel openstaan voor een transfer naar een competitie met meer uitstraling. Dat kan Anderlecht extra hoop geven in het dossier en dus lijken ze nu ook echt alles op alles te gaan zetten voor hem. Maswanhise is een jeugdproduct van Leicester City, maar is al sinds juni 2024 actief in de Schotse competitie. Over alle competities heen was dit seizoen goed voor liefst 22 goals en 2 assists voor Motherwell. De Zimbabwaanse international scoorde al twee goals in zeventien interlands voor zijn land.