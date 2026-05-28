Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler (ex-STVV en Mechelen) plots terughalen'

Na Bruny Nsimba zou Dimitri Lavalée de tweede zomeraanwinst van Standard kunnen worden. De gesprekken tussen stamnummer 16 en de 29-jarige speler uit Soumagne zijn goed op weg. Hij kan transfervrij aansluiten in Luik.

Nu het seizoen erop zit, kan Marc Wilmots vaart maken met het samenstellen van de kern voor volgend seizoen bij Standard. Daarbij is er de zekerheid dat de Rouches geen Europees voetbal spelen en dus ook geen extra (beperkte) financiële inkomsten zullen hebben.

De sportief directeur van Standard had enkele weken geleden al geanticipeerd door het dossier van Bruny Nsimba af te ronden. Hij sluit op 1 juli officieel aan bij de Luikenaars en komt over van Dender, dat na de nederlaag in de barrage tegen Lommel (de derde promovendus) degradeerde naar de Challenger Pro League.

Einde contract na drie trofeeën

Daarna dwong de zware blessure van Josué Homawoo, die pas rond Nieuwjaar wordt terugverwacht, de sportieve leiding van Standard om extra te focussen op de positie van centrale verdediger. En daarvoor zou een oud-product van de Standard-academie kunnen terugkeren naar Sclessin: in het seizoen 2019-2020 speelde hij acht wedstrijden voor de A-ploeg, waaronder die in Frankfurt in de Europa League.

Het gaat om Dimitri Lavalée. Na zijn periode bij Standard trok hij naar STVV en KV Mechelen, om vervolgens te tekenen bij Sturm Graz in Oostenrijk. Daar pakte hij twee keer de landstitel (2023-2024 en 2024-2025) én een Oostenrijkse beker (2023-2024).

De 29-jarige verdediger stond vaak in de basis bij Sturm, dat dit jaar als tweede eindigde achter LASK Linz. Eind november sloeg het noodlot toe: een zware knieblessure met schade aan de kruisbanden, een operatie was onvermijdelijk en zijn seizoen zat erop.





Gesprekken tussen Lavalée en Standard op schema

Met een contract tot 30 juni 2026 leek dat meteen het einde van zijn avontuur bij Sturm Graz, waar hij zijn overeenkomst aan het einde van dit seizoen niet verlengde. Dimitri Lavalée wordt daardoor over iets meer dan een maand officieel transfervrij.

Marc Wilmots zou volgens geluiden die ons bereiken al in januari contact hebben opgenomen met Lavalée, maar de centrale verdediger verkoos om af te wachten tot het seizoen in Oostenrijk voorbij was voor hij een beslissing nam over zijn toekomst.

Dat moment is nu aangebroken en de gesprekken tussen Wilmots en de entourage van de speler zijn de voorbije dagen opnieuw in een stroomversnelling geraakt, zo meldt ook transferspecialist Sacha Tavolieri. Lavalée is momenteel met vakantie en zou erg geïnteresseerd zijn in het voorstel van Standard, dat naar verluidt draait rond een contract van drie jaar.

De fitheid wordt een sleutel

Achter de schermen klinkt het dat de operatie snel kan vooruitgaan en dat een akkoord niet lang op zich zou laten wachten. Zijn revalidatie wordt meteen een belangrijk aandachtspunt voor de medische staf, die dit seizoen vaak onder vuur lag door het hoge aantal blessures in de spelersgroep.

Op papier kan Dimitri Lavalée een heel sterke versterking zijn voor Standard, maar dan moet hij wel opnieuw 100% fit geraken en wedstrijden kunnen opstapelen zonder terugval. Bij de Rouches is dat ook gelukt met David Bates, al duurde dat wel even.