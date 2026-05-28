Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

De Belgische U17 maakte een paar maanden geleden grote indruk in de EK-kwalificaties. Ze wisten er met een 9 op 9 hun ticket voor het EK én het WK veilig te stellen. Na een zege op het EK tegen Kroatië volgde er nu een domper tegen Spanje. Alles ligt echter nog open.

Het U17-EK vindt plaats in Estland van 25 mei tot 7 juni, het WK volgt later op het jaar in november in Qatar. De Belgen plaatsten zich voor beide grote toernooien. Bovendien begonnen de Belgen goed aan hun EK-campagne met een 2-0 overwinning tegen Kroatië.

Ook Spanje was goed begonnen aan zijn EK door met 4-1 te winnen van gastland Estland. En dus stond op speeldag twee mogelijk al een duel om de groepswinst op de kalender tegen Spanje. En dat leverde een nederlaag op.

België U17 verliest op speeldag twee van het EK tegen Spanje

Tegen de Spanjaarden werd uiteindelijk met 1-0 verloren. Vroeg in de wedstrijd scoorde Badji het enige doelpunt. De Spanjaarden doen zo een enorme stap richting halve finales, terwijl de Belgen op speeldag drie nog vol aan de bak zullen moeten.

De top-2 van elke groep weet zich te plaatsen voor de halve finales, een plaats waar de Belgen in 2007, 2015, 2018 en 2025 ook al raakten. En deze keer maken ze nog steeds alle kans om die halve finales te gaan halen.

Wat staat er nog op het spel tegen Estland op speeldag 3 van het EK?

Met een zege tegen Estland op de slotspeeldag zijn ze altijd zeker van de volgende ronde, wat er ook zal gebeuren in de wedstrijd tussen Spanje en Kroatië bijvoorbeeld. Op basis van de onderlinge duels eindigen ze altijd ten minste tweede.





Zelfs bij een nederlaag tegen Estland is er nog een optie dat ze doorgaan, al mag dat maar met maximaal één doelpunt verschil zijn én mag Estland vanavond geen punten pakken tegen Kroatië. Aan een gelijkspel hebben de Belgen ook genoeg als Estland niet zwaar wint van Kroatië of Kroatië wint van Spanje.