Aernout Van Lindt
Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's
Foto: © photonews
De Belgische U17 maakte een paar maanden geleden grote indruk in de EK-kwalificaties. Ze wisten er met een 9 op 9 hun ticket voor het EK én het WK veilig te stellen. Na een zege op het EK tegen Kroatië volgde er nu een domper tegen Spanje. Alles ligt echter nog open.

Het U17-EK vindt plaats in Estland van 25 mei tot 7 juni, het WK volgt later op het jaar in november in Qatar. De Belgen plaatsten zich voor beide grote toernooien. Bovendien begonnen de Belgen goed aan hun EK-campagne met een 2-0 overwinning tegen Kroatië.

Ook Spanje was goed begonnen aan zijn EK door met 4-1 te winnen van gastland Estland. En dus stond op speeldag twee mogelijk al een duel om de groepswinst op de kalender tegen Spanje. En dat leverde een nederlaag op.

België U17 verliest op speeldag twee van het EK tegen Spanje

Tegen de Spanjaarden werd uiteindelijk met 1-0 verloren. Vroeg in de wedstrijd scoorde Badji het enige doelpunt. De Spanjaarden doen zo een enorme stap richting halve finales, terwijl de Belgen op speeldag drie nog vol aan de bak zullen moeten.

De top-2 van elke groep weet zich te plaatsen voor de halve finales, een plaats waar de Belgen in 2007, 2015, 2018 en 2025 ook al raakten. En deze keer maken ze nog steeds alle kans om die halve finales te gaan halen.

Wat staat er nog op het spel tegen Estland op speeldag 3 van het EK?

Met een zege tegen Estland op de slotspeeldag zijn ze altijd zeker van de volgende ronde, wat er ook zal gebeuren in de wedstrijd tussen Spanje en Kroatië bijvoorbeeld. Op basis van de onderlinge duels eindigen ze altijd ten minste tweede.

Zelfs bij een nederlaag tegen Estland is er nog een optie dat ze doorgaan, al mag dat maar met maximaal één doelpunt verschil zijn én mag Estland vanavond geen punten pakken tegen Kroatië. Aan een gelijkspel hebben de Belgen ook genoeg als Estland niet zwaar wint van Kroatië of Kroatië wint van Spanje.

Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

16:30
Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg

Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo

Nieuwe kans voor Club Brugge of Anderlecht? Sterkhouder Westerlo verlaat de club

Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler (ex-STVV en Mechelen) plots terughalen'

'RSC Anderlecht wakkert aandacht voor spits aan en komt dichter bij handtekening'

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken Analyse

DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten

Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

Crystal Palace wint de finale van de Conference League

"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht

🎥 Deze BV zat zondag in het pak van de mascotte van de Jupiler Pro League

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training Vital Verheyen Vital Verheyen over Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo Albert Dupont Albert Dupont over La Belgique U17 battue pour son deuxième match au championnat d'Europe Vital Verheyen Vital Verheyen over Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste" franchi franchi over Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet' Mr bacardi Mr bacardi over DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits in huis Alleen maar mijn gedacht Alleen maar mijn gedacht over Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst Swakke25 Swakke25 over Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler plots terughalen' Jos Het Ei Jos Het Ei over 50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag? filip.dhose filip.dhose over Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling Kantine
