Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

De Belgische voetbalbond en Vincent Mannaert gaan nog even met elkaar door. De sterke man binnen de bondsgebouwen had een aflopend contract, maar dat is nu verlengd tot na het EK 2028. Het contract van Rudi Garcia werd niet verlengd.

Wie zit er na het WK aan de knoppen bij de Belgische voetbalbond? Na het WK 2026 lopen de contracten van bondscoach Rudi Garcia en sportief directeur Vincent Mannaert af. En dus was de vraag wat er zou gaan gebeuren.

Wat Rudi Garcia betreft zullen we deze keer meer dan waarschijnlijk moeten wachten tot na het WK. Een goed WK spelen kan van doorslaggevend belang zijn om te mogen aanblijven bij de nationale ploeg van ons land.

Vincent Mannaert blijft langer aan boord bij de Belgische nationale ploeg

Maar over Vincent Mannaert is de knoop wél al doorgehakt. Hij zal aanblijven bij de Belgische nationale ploeg tot minstens na het EK 2028. Daarmee wordt opnieuw ingezet op de toekomst én op de nodige stabiliteit binnen de Belgische voetbalbond.

In maart was Mannaert nog voorzichtig: "Ik heb het gevoel dat ze bij de Belgische voetbalbond langer met mij door willen gaan. Eigenlijk zijn we nog niet bezig over wat er na het WK zal gebeuren, er is nog niet over gesproken", klonk het toen bij Sporza.

Vincent Mannaert tekent nieuw contract bij Belgische voetbalbond tot december 2028

Ondertussen zijn de nodige gesprekken dus wél gevoerd. En daaruit blijkt dus dat er veel geloof is in Mannaert. Hij mag nu aanblijven tot na het EK 2028, na gesprekken met CEO Willems. Mannaert tekende een deal tot en met 31 december 2028, na het EK 2028 in het Verenigd Koninkrijk en Ierland dus.





Stabiliteit is zo het toverwoord, al zal er op het WK wel een en ander verwacht worden van de Belgen. Dat Mannaert heeft geholpen om onder meer Fernandez-Pardo voor België te doen kiezen doet de eerste balans positief uitvallen, maar er moeten natuurlijk ook nog de nodige resultaten volgen om een en ander te bestendigen.