Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De Belgische voetbalbond en Vincent Mannaert gaan nog even met elkaar door. De sterke man binnen de bondsgebouwen had een aflopend contract, maar dat is nu verlengd tot na het EK 2028. Het contract van Rudi Garcia werd niet verlengd.

Wie zit er na het WK aan de knoppen bij de Belgische voetbalbond? Na het WK 2026 lopen de contracten van bondscoach Rudi Garcia en sportief directeur Vincent Mannaert af. En dus was de vraag wat er zou gaan gebeuren.

Wat Rudi Garcia betreft zullen we deze keer meer dan waarschijnlijk moeten wachten tot na het WK. Een goed WK spelen kan van doorslaggevend belang zijn om te mogen aanblijven bij de nationale ploeg van ons land.

Maar over Vincent Mannaert is de knoop wél al doorgehakt. Hij zal aanblijven bij de Belgische nationale ploeg tot minstens na het EK 2028. Daarmee wordt opnieuw ingezet op de toekomst én op de nodige stabiliteit binnen de Belgische voetbalbond.

In maart was Mannaert nog voorzichtig: "Ik heb het gevoel dat ze bij de Belgische voetbalbond langer met mij door willen gaan. Eigenlijk zijn we nog niet bezig over wat er na het WK zal gebeuren, er is nog niet over gesproken", klonk het toen bij Sporza.

Ondertussen zijn de nodige gesprekken dus wél gevoerd. En daaruit blijkt dus dat er veel geloof is in Mannaert. Hij mag nu aanblijven tot na het EK 2028, na gesprekken met CEO Willems. Mannaert tekende een deal tot en met 31 december 2028, na het EK 2028 in het Verenigd Koninkrijk en Ierland dus.

Stabiliteit is zo het toverwoord, al zal er op het WK wel een en ander verwacht worden van de Belgen. Dat Mannaert heeft geholpen om onder meer Fernandez-Pardo voor België te doen kiezen doet de eerste balans positief uitvallen, maar er moeten natuurlijk ook nog de nodige resultaten volgen om een en ander te bestendigen.

Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg

Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo

Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

Nieuwe kans voor Club Brugge of Anderlecht? Sterkhouder Westerlo verlaat de club

Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler (ex-STVV en Mechelen) plots terughalen'

'RSC Anderlecht wakkert aandacht voor spits aan en komt dichter bij handtekening'

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken

DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten

Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

Crystal Palace wint de finale van de Conference League

"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht

🎥 Deze BV zat zondag in het pak van de mascotte van de Jupiler Pro League

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

