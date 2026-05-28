Aernout Van Lindt
DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract
RSC Anderlecht is volop bezig met de toekomst. Daar horen contractverlengingen bij van spelers uit de A-kern en uiteraard ook de nodige inkomende en uitgaande transfers. Ondertussen wordt ook al volop gedacht aan de toekomst. Met Joshua Lambrechts hebben ze een deel van die toekomst nu vastgelegd.

"Joshua Lambrechts heeft zijn eerste profcontract getekend. De 15-jarige verdediger, geboren op 3 mei 2011 in Mortsel, is al twee jaar actief bij paars-wit. Hij zette zijn handtekening op een overeenkomst tot 2029 bij de club."

"Joshua kwam twee seizoenen geleden over van KV Mechelen. Afgelopen seizoen speelde hij op de linksachter bij de U15 van paars-wit, onder meer met Loïc Ngassa, Maycon Coosemans en Tiago De Vincentis - speler uit de generatie 2011 die recent ook een eerste profcontract tekenden. Vorig jaar won hij met die ploeg de Ibn Battuta Cup in Marokko."

"Op het veld staat Joshua bekend om zijn strijdershart en zijn wil om te vechten voor het team. Daarnaast beschikt hij ook over goede voeten en een uitstekende voorzet gezien zijn achtergrond als aanvallend ingestelde speler."

"Ook naast het veld maakt hij een goede indruk op Neerpede. Joshua is een beleefde en respectvolle jongen, iemand die het liever rustig houdt. Hij werkt bovendien het schooltraject van RSCA af", aldus RSC Anderlecht op haar webstek.

Sterke man Tim Borguet is in de wolken met de handtekening van de 15-jarige speler met een verleden bij KV Mechelen. Hij gelooft op de webstek van Anderlecht volop in de toekomst die er met Lambrechts kan gaan komen.

"Joshua zal komend seizoen aan zijn derde seizoen bij RSCA beginnen. Hij is een speler die zeer sereen is onder druk, tactisch gedisciplineerd en de verdedigende inspanningen niet schuwt. Daarnaast onderscheidt hij zich door een hoge mate van maturiteit en een voorbeeldige mentaliteit. We zijn dan ook tevreden over de ontwikkeling van Joshua en blij dat hij zijn traject bij de club verder zet."

