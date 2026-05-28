Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub'
Union SG gaat ook deze zomer vermoedelijk opnieuw een aantal van zijn sterkhouders kwijtspelen. Er wordt aan de mouw van diverse spelers getrokken en dus is de vraag wie er met hem aan de haal zal gaan. Aan interesse is er alvast geen gebrek. Anan Khalaili lijkt zo te gaan vertrekken naar Italië.

Elk seizoen haalt Union SG topspelers in huis, die ze vaak in exotische of opvallende competities ophalen en later vaak met winst kunnen doorverkopen. Het is niet anders deze zomer, mogen we stilaan gaan vermoeden.

Twee jaar geleden telde Union SG 7,5 miljoen euro neer voor Anan Khalaili van Maccabi Haifa. Ondertussen lijkt hij voor minstens het dubbele daarvan te zullen gaan vertrekken, al willen ze bij Union SG boter bij de vis én het onderste uit de kan.

Transfer van meer dan vijftien miljoen euro?

Anan Khalaili ligt nog twee jaar onder contract op het Dudenpark, met een optie op een extra seizoen. Zijn marktwaarde bedraagt momenteel 18 miljoen euro volgens Transfermarkt en dus mogen ze dromen van een toptransfer.

Ondertussen zou de speler al een persoonlijk akkoord hebben met Napoli. Dat weet Il Mattino. Zij spreken van het jawoord van Khalaili, waardoor er extra druk gezet wordt op Union SG om toch te gaan verkopen zo snel mogelijk.

Union SG wil het onderste uit de kan van Napoli

Volgens statistiekenwebsite Fotmob behoort Khalaili zelfs tot de tien spelers met de hoogste gemiddelde score in de Champions League. Gooi daar ook nog eens drie goals bij tegen de absolute Europese topploegen en je hebt een speler in huis waar je geld kan voor krijgen.

Union wil meer dan de vijftien miljoen euro die de Italianen voor hem willen neertellen. Ze mikken hoger en beseffen dat ze tijd hebben. De Brusselaars willen Khalaili een transfer in se niet ontzeggen, maar zullen enkel in zee gaan met Napoli als ze het juiste bedrag krijgen. De speler zelf zou dan weer anderhalf miljoen euro per jaar kunnen verdienen in Napels.

Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

DONE DEAL: Union SG haalt uit en heeft eerste aanwinst nu al binnen, compleet in de eigen stijl

Club Brugge richt pijlen op 18-jarige mogelijke vervanger voor Joaquin Seys

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

"Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK

DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract

'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo

Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg

Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

Nieuwe kans voor Club Brugge of Anderlecht? Sterkhouder Westerlo verlaat de club

Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler (ex-STVV en Mechelen) plots terughalen'

'RSC Anderlecht wakkert aandacht voor spits aan en komt dichter bij handtekening'

Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken

Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten

Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

Crystal Palace wint de finale van de Conference League

Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

