Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub'

Union SG gaat ook deze zomer vermoedelijk opnieuw een aantal van zijn sterkhouders kwijtspelen. Er wordt aan de mouw van diverse spelers getrokken en dus is de vraag wie er met hem aan de haal zal gaan. Aan interesse is er alvast geen gebrek. Anan Khalaili lijkt zo te gaan vertrekken naar Italië.

Elk seizoen haalt Union SG topspelers in huis, die ze vaak in exotische of opvallende competities ophalen en later vaak met winst kunnen doorverkopen. Het is niet anders deze zomer, mogen we stilaan gaan vermoeden.

Twee jaar geleden telde Union SG 7,5 miljoen euro neer voor Anan Khalaili van Maccabi Haifa. Ondertussen lijkt hij voor minstens het dubbele daarvan te zullen gaan vertrekken, al willen ze bij Union SG boter bij de vis én het onderste uit de kan.

Transfer van meer dan vijftien miljoen euro?

Anan Khalaili ligt nog twee jaar onder contract op het Dudenpark, met een optie op een extra seizoen. Zijn marktwaarde bedraagt momenteel 18 miljoen euro volgens Transfermarkt en dus mogen ze dromen van een toptransfer.

Ondertussen zou de speler al een persoonlijk akkoord hebben met Napoli. Dat weet Il Mattino. Zij spreken van het jawoord van Khalaili, waardoor er extra druk gezet wordt op Union SG om toch te gaan verkopen zo snel mogelijk.

Union SG wil het onderste uit de kan van Napoli

Volgens statistiekenwebsite Fotmob behoort Khalaili zelfs tot de tien spelers met de hoogste gemiddelde score in de Champions League. Gooi daar ook nog eens drie goals bij tegen de absolute Europese topploegen en je hebt een speler in huis waar je geld kan voor krijgen.





Union wil meer dan de vijftien miljoen euro die de Italianen voor hem willen neertellen. Ze mikken hoger en beseffen dat ze tijd hebben. De Brusselaars willen Khalaili een transfer in se niet ontzeggen, maar zullen enkel in zee gaan met Napoli als ze het juiste bedrag krijgen. De speler zelf zou dan weer anderhalf miljoen euro per jaar kunnen verdienen in Napels.