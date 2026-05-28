Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

RSC Anderlecht geeft de 16-jarige verdediger Lucas Mbuyi-Kalombo zijn eerste profcontract van drie jaar. Dat heeft paars-wit donderdag gemeld.

Lucas Mbuyi-Kalombo zette zijn eerste stappen in het voetbal bij Léopold Uccle en ruilde in de zomer van 2024 de jeugdacademie van AA Gent in voor die van Neerpede. Afgelopen seizoen kwam de centrale verdediger uit voor de U16 van Anderlecht.

Normaal gezien vloeit hij volgend seizoen zelfs al door naar de RSCA Futures. "Zoals elke jonge speler heeft hij nog groeimarge, maar hij beschikt over het talent en de tijd om de komende jaren verder te evolueren bij RSCA", klinkt het bij paars-wit.

Jeugdinternational en veelbelovende verdediger

"Lucas is een rechtsvoetige verdediger die zich onderscheidt door zijn intensiteit, zijn stevigheid in één-tegen-éénduels en zijn snelheid over lange afstanden", reageert CEO Sports Tim Borguet.

"Lucas is een harde werker, leergierig en vastberaden om zich verder te ontwikkelen. Als Belgisch U16-international toont hij bovendien persoonlijkheid, zowel op als naast het veld, en beschikt hij over een voorbeeldige mentaliteit."



Anderlecht wil de komende jaren nog verder inzetten op de jeugdopleiding. De doorvloeiing naar de A-ploeg blijft de basis van de club, maar ze moeten daar wel opgevangen worden door spelers met ervaring en métier. Dat is één van de opdrachten die Antoine Sibierski heeft meegekregen om paars-wit weer naar de top te brengen.