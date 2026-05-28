Stevig signaal bij Standard met langetermijnsvisie: Vincent Euvrard tekent contractverlenging

Standard heeft het contract van Vincent Euvrard opengebroken en met een extra seizoen verlengd tot juni 2028. Daarmee spreekt de club duidelijk haar vertrouwen uit in de Belgische trainer, die pas sinds eind augustus aan het roer staat op Sclessin.

De Rouches willen verder bouwen aan stabiliteit en zien in Euvrard de man die het nieuwe project moet leiden. Sportief directeur Marc Wilmots maakte in een mededeling duidelijk waarom Standard absoluut wilde doorgaan met Euvrard. “Vincent is een moderne trainer met enorm veel kwaliteiten en hij levert sinds zijn komst uitstekend werk. We willen het met hem begonnen werk verderzetten om naar nog meer stabiliteit te streven.”

Eindelijk langetermijnsvisie bij Standard

Daarmee bevestigt Standard dat het eindelijk opnieuw een langetermijnvisie wil uitbouwen, iets wat de club de voorbije jaren vaak ontbeerde. Sinds het vertrek van verschillende trainers en directiewissels was rust zelden aanwezig op Sclessin, maar onder Euvrard lijkt er stilaan opnieuw een duidelijk plan te ontstaan.

De 44-jarige West-Vlaming werd eind augustus weggehaald bij FCV Dender als opvolger van Mircea Rednic. Daarvoor had hij al indruk gemaakt bij RWDM en SV Zulte Waregem. Vooral zijn passage bij RWDM leverde hem veel lof op, dankzij attractief voetbal en een sterke connectie met de spelersgroep.

Ook bij Standard slaagde hij erin om relatief snel structuur en discipline in de ploeg te brengen. Hoewel de resultaten niet altijd spectaculair waren, kreeg de club opnieuw een herkenbare stijl. Standard eindigde uiteindelijk als achtste in de reguliere competitie en streed in de Europe Play-offs tot op het einde mee voor de overwinning, die uiteindelijk nipt naar KRC Genk ging.

Nog veel werk op de plank

Euvrard zelf reageerde bijzonder tevreden op zijn contractverlenging. “Sinds mijn komst heb ik de passie, de verwachtingen en de ambitie gevoeld die deze club zo speciaal maken”, verklaarde hij. “We hebben dit seizoen stevige fundamenten gelegd en verbetering laten zien in zowel de prestaties als de resultaten, maar we zijn nog ver van waar we willen staan.”





De coach beseft dus dat er nog veel werk op de plank ligt. “De weg die voor ons ligt zal veel inspanningen blijven vragen, maar ik geloof enorm in de visie voor de toekomst. Ik wil de directie bedanken voor het vertrouwen dat ze opnieuw in mij tonen.”

Bij Standard leeft de hoop dat de club eindelijk opnieuw kan doorgroeien naar de Belgische subtop. Financieel blijft het moeilijk en grote transfers lijken voorlopig niet aan de orde, maar de verlenging van Euvrard toont wel dat men opnieuw kiest voor continuïteit in plaats van paniekbeslissingen.