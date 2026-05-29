Enkel nog wachten op de officiële bevestiging: Club NXT verliest kapitein aan Standard, dit zijn de details

Met Laurens Goemaere staat Standard wel degelijk op het punt om zijn tweede zomertransfer al af te ronden. Nadat Marc Wilmots bijna twee weken geleden al een akkoord bereikte met de jonge middenvelder, zou er nu ook een deal zijn met Club Brugge.

Met de komst van Bruny Nsimba, die al meer dan twee maanden geleden — op 25 maart — officieel werd gemaakt, heeft Standard zijn zomermercato stevig op gang getrokken. De Rouches wachten niet per se op uitgaande transfers om hun kern te versterken en zijn nu al in actie geschoten.

De defensieve moeilijkheden die de voorbije maanden zichtbaar waren, en de zware blessure van Josué Homawoo, die pas na Nieuwjaar terugkeert, hebben Marc Wilmots er ook toe aangezet om door te duwen in het dossier-Dimitri Lavalée. De gesprekken met hem zitten op de goede weg.

Ook de naam van Norman Bassette viel al, maar hij komt er niet bij zolang er geen één of twee spitsen uit de huidige kern vertrekken. Standard heeft met Nkada, Ayensa, Nsimba, Mitongo, maar ook Thomas Henry en Grejohn Kyei nog heel wat aanvallers onder contract. Daarbij komt ook nog Bernard Nguene, die zowel centraal als op de flank uit de voeten kan.

Voor Laurens Goemaere rest alleen nog de officiële aankondiging

Het dossier-Bassette staat dus even in de wacht. Dat geldt niet voor Laurens Goemaere. Met de 20-jarige middenvelder van Club Brugge NXT werd bijna twee weken geleden al een persoonlijk akkoord bereikt. Daarna was het wachten op een akkoord met Club Brugge.

Volgens de informatie die binnenloopt, is dat nu zo goed als rond. Hij zou dus de tweede zomerversterking van Standard worden en daarmee hetzelfde traject volgen als Ibe Hautekiet.





Matricule 16 zou een relatief beperkte transfersom moeten betalen voor de kapitein van Club NXT in de Youth League. Het gaat om een bedrag tussen 500.000 en 750.000 euro. Goemaere ligt bij Club Brugge nog onder contract tot 2027, maar lijkt zich voor langere tijd aan Standard te zullen verbinden.