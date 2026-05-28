Verdediging Herman Van Holsbeeck is formeel: "Schending van het geheim!"

Johan Walckiers
Johan Walckiers
De juridische nasleep rond de verkoop van RSC Anderlecht blijft aanslepen. Donderdag kwam er opnieuw vertraging in het proces nadat de verdediging van spelersmakelaar Christophe Henrotay woensdag een verzoek tot wraking aankondigde.

Daardoor werd de zaak meteen uitgesteld naar een nieuwe zitting op 11 september. Bij de advocaten van voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck zorgde dat opnieuw voor frustratie. Zijn advocaat Alexandre Wilmotte sprak na afloop van de korte zitting over “een opeenstapeling van procedureproblemen” die het dossier blijven achtervolgen.

Verdediging haalt uit naar aanpak van het parket

Volgens de verdediging ligt de oorzaak van de moeilijkheden vooral bij de beslissing van het parket om het volledige dossier op te splitsen in drie afzonderlijke onderzoeken.

“Van bij het begin hebben wij gevraagd om de drie dossiers samen te behandelen”, klonk het scherp bij meester Wilmotte. Volgens hem zorgt die versnippering voor juridische chaos en dreigt het hele dossier daardoor zelfs onontvankelijk verklaard te worden.

De advocaat wees erop dat twee andere onderdelen van het onderzoek nog altijd lopen, eentje in Brussel en eentje in Tongeren. Toch zouden documenten uit die nog lopende onderzoeken al gebruikt zijn in het dossier dat voor de correctionele rechtbank werd gebracht. Volgens de verdediging is dat problematisch.

“Schending van het geheim van het onderzoek”

Wilmotte stelde dat er sprake is van een mogelijke schending van het geheim van het onderzoek én van de rechten van verdediging. Zijn argument: stukken uit onderzoeken die officieel nog niet afgerond zijn, circuleren ondertussen wel al bij alle betrokken partijen.

Daardoor ontstaat volgens hem een juridisch onhoudbare situatie waarbij advocaten zich moeten verdedigen op basis van dossiers die technisch gezien nog geheim zouden moeten zijn.

Het is opnieuw een opvallende wending in een zaak die al jaren aansleept en een schaduw blijft werpen over de turbulente periode rond de overname van Anderlecht door Marc Coucke in 2017.

Van Holsbeeck ontkent alle beschuldigingen

Herman Van Holsbeeck wordt ervan verdacht illegale commissies ontvangen te hebben bij de verkoop van de club. De voormalige sterke man van Anderlecht ontkent echter al jaren elke betrokkenheid bij fraude of onregelmatigheden.

“Er is nooit sprake geweest van oplichting”, benadrukte zijn advocaat donderdag opnieuw. Volgens de verdediging bestaat er “geen enkele concrete aantoning” van strafbare feiten door Van Holsbeeck.

De zaak blijft bijzonder gevoelig binnen het Belgische voetbal, omdat het gaat om één van de grootste clubovernames uit de recente geschiedenis van het land. Bovendien duiken er al jaren vragen op over de rol van makelaars, commissies en financiële constructies binnen het profvoetbal.

Voorlopig lijkt een definitieve doorbraak echter nog ver weg. Door het nieuwe uitstel blijft het dossier minstens tot september stilliggen, terwijl de juridische strijd achter de schermen verder woedt.

Lukaku rekent hard af met Tedesco: “We wisten vanaf het begin dat dit niet zou werken, vraag maar aan Kevin”

22:30
