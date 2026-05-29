OFFICIEEL: KV Kortrijk neemt afscheid van overbodige middenvelder

KV Kortrijk blijft zijn kern verder vormgeven na de promotie naar de Jupiler Pro League. Mouhamed Guèye past niet langer in de plannen van de Kerels en trekt definitief naar HJK Helsinki, de recordkampioen van Finland.

KV Kortrijk promoveerde na afgelopen seizoen weer naar de Jupiler Pro League. De Kerels komen volgend seizoen opnieuw uit op het hoogste niveau en maken hun kern klaar om de stap hogerop te zetten.

Dat houdt ook in dat overbodige spelers mogen vertrekken, wat het geval is bij Mouhamed Guèye. De Senegalese middenvelder paste niet meer in de plannen van trainer Michiel Jonckheere en mocht een nieuwe uitdaging zoeken. Die heeft hij nu ook gevonden.

Guèye verlaat KV Kortrijk voor HJK Helsinki

KV Kortrijk maakte vrijdag bekend dat Guèye de overstap maakt naar HJK Helsinki. "KV Kortrijk en HJK Helsinki hebben een akkoord bereikt over de transfer van Mouhamed Guèye. De Senegalese middenvelder zet zijn carrière definitief verder in Finland, waar hij de kleuren van de recordkampioen zal verdedigen", klinkt het bij de club.

De Senegalees kwam in januari 2025 aan bij Kortrijk, dat hem destijds overnam van Rapid Wien. In totaal speelde hij 16 wedstrijden voor de West-Vlaamse club waarin hij twee keer kon scoren. Dit seizoen begon hij met een aantal invalbeurten, al liep het al gauw mis.

Tijdens een invalbeurt tegen Olympic Charleroi, op speeldag drie, pakte Guèye op vijf minuten twee gele kaarten. Hij kreeg steeds minder en minder speeltijd, tot de middenvelder uiteindelijk volledig uit de selectie verdween.

Voor Kortrijk is het vooral zaak om de kern niet alleen sterker, maar ook compacter te maken. Spelers die weinig uitzicht hebben op minuten, krijgen best elders kansen. Voor Guèye biedt Finland nu een frisse start bij een club die gewend is om mee te doen om prijzen en Europees voetbal. Voor de speler zelf is het vooral een kans om zijn carrière opnieuw op gang te trekken na een moeilijke periode.