Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
KAA Gent krijgt laatste kans op Europa: ook Rik De Mil moet puzzelen voor clash tegen Genk

KAA Gent en KRC Genk vechten zondag om het laatste Europese ticket. Rik De Mil moet zijn ploeg na een zware tik tegen Club Brugge oplappen, terwijl ook de ziekenboeg voor kopzorgen zorgt.

KAA Gent en KRC Genk strijden dit weekend om het laatste Europese ticket in een barragewedstrijd. De nummer vijf van de Champions' Play-offs speelt thuis en dus trekken de Limburgers naar de Planet Group Arena. Rik De Mil blikte vrijdag al vooruit op de wedstrijd.

Ook Gent-coach De Mil moet puzzelen richting duel met Genk

Racing Genk mist een hoop spelers omwille van het WK en blessures, maar ook Gent zal niet op volle sterkte aantreden. “Naast onze geblesseerden missen we ook Duverne, die naar de nationale ploeg is vertrokken", zegt De Mil op zijn persmoment. "Voor de rest wordt het een race tegen de tijd om zoveel mogelijk spelers opnieuw fit te krijgen. Dat is natuurlijk niet eenvoudig in de laatste week van een pittig seizoen."

Hyllarion Goore en Ibrahima Cissé zijn nog onzeker voor de wedstrijd van zondag. “De medische staf is echt de hele dag bezig om zoveel mogelijk jongens te recupereren. Pas morgen zullen we kunnen bekijken wie nog kan spelen en hoe lang." 

Op de vraag of er nu al spelers zijn voor wie de wedstrijd sowieso te vroeg komt, was het antwoord duidelijk: “Buiten Max Dean en Hatim Es-Saoubi moeten we voor de rest echt tot het laatste moment wachten. Van hen zijn we al honderd procent zeker dat ze niet kunnen spelen.”

De Buffalo's beleefden bijzonder moeilijke play-offs. Ze wonnen geen enkele wedstrijden en scoorden slechts vier keer, maar toch konden ze vaak gelijkspelen. Het seizoen werd afgesloten met een 5-0-afstraffing tegen Club Brugge.

Buffalo’s willen pijnlijke nederlaag tegen Club doorspoelen

“Eerst hebben we wat moeten bekomen van de wedstrijd tegen Club Brugge. We hebben de jongens anderhalve dag rust gegeven en ik denk dat dat belangrijk was voor het hoofd. Daarna hebben we de wedstrijd geanalyseerd en ik vond dat dat deze week ook voor extra strijdvaardigheid heeft gezorgd", zegt De Mil.

Veel tijd om stil te staan heeft Gent niet, want Europees voetbal zou het seizoen alsnog kunnen redden. “Het is inderdaad een lang seizoen geweest, maar als je een finale speelt waarvoor je een heel seizoen hebt gevochten, dan moet je die ook zo goed mogelijk proberen voor te bereiden.”

“Die uitslag tegen Club Brugge heeft pijn gedaan, maar ik besef ook dat we daar niet alleen in staan. Mechelen krijgt er daar vijf of zes, Anderlecht krijgt er vier maar dat konden er ook zes zijn, Union krijgt er daar vijf. Het blijft pijnlijk en we gaan dat niet onder de mat vegen. Het toont het verschil dat er is", erkent De Mil, die nu alleen maar kan vooruitkijken.

De Mil voelt extra strijdvaardigheid na zware tik

“Het feit dat we met meerdere ploegen die kloof hebben gevoeld, heeft er ook voor gezorgd dat we die pagina konden omdraaien. We focussen ons nu volledig op Genk", zegt de Gentse trainer, die veel gretigheid voelt binnen zijn ploeg.

“Ik denk dat mijn team, als je naar alle wedstrijden in de play-offs kijkt, zeker rond de negentig procent zit qua strijdvaardigheid en wil om het te doen. Dat is voor mij de basis en ik verwacht dat opnieuw tegen Genk.”

“Dan gaat het over mentale en fysieke frisheid, samen met kwaliteit. Genk heeft heel veel kwaliteit. Maar als wij met z’n allen goed zijn, kunnen wij tegen iedereen een resultaat halen. Alleen moeten we allemaal op topniveau zijn", besluit De Mil.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

