Garcia laat niets aan toeval over: Rode Duivels krijgen ref-rapport voor elke WK-match

De Rode Duivels bereiden zich tot in de kleinste details voor op het WK. Bondscoach Rudi Garcia werkt daarvoor samen met scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot, die voor elke Belgische wedstrijd een analyse zal maken van de aangeduide referee.

De FIFA maakt pas 48 uur voor een wedstrijd bekend welke scheidsrechter zal fluiten. Zodra die naam bekend is, gaat Lardot aan de slag. Hij duikt in de statistieken en raadpleegt zijn internationale contacten om een volledig profiel op te stellen van de ref, schrijft HBvL.

Zo wil de Belgische staf weten hoe streng een scheidsrechter optreedt, hoe snel hij kaarten trekt en of hij openstaat voor dialoog met spelers. Vooral bij minder bekende, niet-Europese refs kan die informatie van grote waarde zijn tijdens de tactische voorbereiding.

Tedesco kreeg hetzelfde voorstel

Garcia bevestigde het plan onlangs zelf. “Ik wil mijn spelers kunnen meegeven hoe een scheidsrechter wedstrijden aanpakt”, aldus de bondscoach. “Sommigen laten veel toe, anderen geven snel geel als je protesteert.”

Het initiatief kwam van Jonathan Lardot en werd door Garcia meteen omarmd. Opvallend genoeg kreeg voormalig bondscoach Domenico Tedesco voor het EK 2024 exact hetzelfde voorstel, maar hij zag daar toen geen meerwaarde in en bedankte vriendelijk.

Lees ook... Lukaku rekent hard af met Tedesco: “We wisten vanaf het begin dat dit niet zou werken, vraag maar aan Kevin”›

Garcia kiest dus voor een andere aanpak: op het WK wil België ook naast het veld maximaal voorbereid zijn.