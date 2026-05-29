Club Brugge bereidt zich voor op een enorm vertrek deze zomer

Raphael Onyedika lijkt stilaan dichter bij een vertrek bij Club Brugge te komen. De Nigeriaanse middenvelder ligt goed in de markt en verschillende clubs volgen zijn situatie.

Raphael Onyedika zou aan zijn laatste weken bij Club Brugge bezig kunnen zijn. Volgens Daily Post Nigeria wil de Nigeriaanse middenvelder deze zomer andere oorden opzoeken na een persoonlijk wat moeilijker seizoen. De voorbije maanden was hij minder zeker van zijn plaats in de basis, waardoor hij zou aandringen op een transfer.

Nog maar één jaar contract

Onyedika gaat zijn laatste contractjaar in. De Brugse bestuursleden weten dat ze hem deze zomer wellicht moeten verkopen om te vermijden dat hij over een jaar gratis vertrekt. Club Brugge zou zo’n 20 miljoen euro vragen om hem te laten gaan.

Niet naar Galatasaray

Toch hield Club de voorbije maanden al verschillende toenaderingen af. Galatasaray probeerde de Belgische kampioen te overtuigen, maar zonder succes. Ook West Ham volgde het dossier met veel interesse, al schrok de Engelse club terug voor de gevraagde prijs.

Ondanks een minder dominant seizoen blijft Onyedika goed in de markt liggen. De Nigeriaans international speelde 41 wedstrijden in alle competities, waarin hij drie keer scoorde en twee assists gaf. Zijn marktwaarde wordt op ongeveer 23 miljoen euro geschat.

Vandaag wijst alles erop dat zijn Brugse avontuur stilaan op zijn einde loopt en dat meerdere clubs zich de komende weken zullen melden. Aston Villa en Wolfsburg volgen hem, waardoor hij mogelijk kan kiezen tussen beide clubs.





Geen WK voor Onyedika

De Nigeriaan werd met Club Brugge Belgisch kampioen in 2024 en 2026. Ook won hij in 2025 de Beker van België en aan het begin van het seizoen 2025 de Belgische Supercup.

Nigeria plaatste zich niet voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Onyedika zal het toernooi dus van thuis uit volgen. De Democratische Republiek Congo gaat in hun plaats naar het WK. De Congolezen wonnen de finale van de barrages na strafschoppen.