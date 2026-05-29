Club Brugge bereidt zich voor op een enorm vertrek deze zomer

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Club Brugge bereidt zich voor op een enorm vertrek deze zomer
Word fan van Club Brugge! 5878

Raphael Onyedika lijkt stilaan dichter bij een vertrek bij Club Brugge te komen. De Nigeriaanse middenvelder ligt goed in de markt en verschillende clubs volgen zijn situatie.

Raphael Onyedika zou aan zijn laatste weken bij Club Brugge bezig kunnen zijn. Volgens Daily Post Nigeria wil de Nigeriaanse middenvelder deze zomer andere oorden opzoeken na een persoonlijk wat moeilijker seizoen. De voorbije maanden was hij minder zeker van zijn plaats in de basis, waardoor hij zou aandringen op een transfer.

Nog maar één jaar contract

Onyedika gaat zijn laatste contractjaar in. De Brugse bestuursleden weten dat ze hem deze zomer wellicht moeten verkopen om te vermijden dat hij over een jaar gratis vertrekt. Club Brugge zou zo’n 20 miljoen euro vragen om hem te laten gaan.

Niet naar Galatasaray

Toch hield Club de voorbije maanden al verschillende toenaderingen af. Galatasaray probeerde de Belgische kampioen te overtuigen, maar zonder succes. Ook West Ham volgde het dossier met veel interesse, al schrok de Engelse club terug voor de gevraagde prijs.

Ondanks een minder dominant seizoen blijft Onyedika goed in de markt liggen. De Nigeriaans international speelde 41 wedstrijden in alle competities, waarin hij drie keer scoorde en twee assists gaf. Zijn marktwaarde wordt op ongeveer 23 miljoen euro geschat.

Vandaag wijst alles erop dat zijn Brugse avontuur stilaan op zijn einde loopt en dat meerdere clubs zich de komende weken zullen melden. Aston Villa en Wolfsburg volgen hem, waardoor hij mogelijk kan kiezen tussen beide clubs.

Geen WK voor Onyedika

De Nigeriaan werd met Club Brugge Belgisch kampioen in 2024 en 2026. Ook won hij in 2025 de Beker van België en aan het begin van het seizoen 2025 de Belgische Supercup.

Nigeria plaatste zich niet voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Onyedika zal het toernooi dus van thuis uit volgen. De Democratische Republiek Congo gaat in hun plaats naar het WK. De Congolezen wonnen de finale van de barrages na strafschoppen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Raphael Onyedika

Meer nieuws

Beerschot heeft knoop doorgehakt over Mo Messoudi

Beerschot heeft knoop doorgehakt over Mo Messoudi

13:00
Ex-speler OH Leuven en Beerschot kruipt in aparte rol bij KSK Beveren: "Koesteren ambitie"

Ex-speler OH Leuven en Beerschot kruipt in aparte rol bij KSK Beveren: "Koesteren ambitie"

12:30
Enkel nog wachten op de officiële bevestiging: Club NXT verliest kapitein aan Standard, dit zijn de details

Enkel nog wachten op de officiële bevestiging: Club NXT verliest kapitein aan Standard, dit zijn de details

10:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Himpe

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Himpe

10:30
OFFICIEEL: KV Kortrijk neemt afscheid van overbodige middenvelder

OFFICIEEL: KV Kortrijk neemt afscheid van overbodige middenvelder

12:20
Maar wel pas als derde keuze: na Fenerbahçe lonkt meteen nieuwe job voor Tedesco

Maar wel pas als derde keuze: na Fenerbahçe lonkt meteen nieuwe job voor Tedesco

12:00
Club Brugge zit met dilemma: stevige aankoop kan Ivan Leko maar niet overtuigen op training

Club Brugge zit met dilemma: stevige aankoop kan Ivan Leko maar niet overtuigen op training

06:30
3
Europees voetbal of mislukt seizoen: Nicky Hayen ziet Genkse puzzel uit elkaar vallen voor duel van het jaar

Europees voetbal of mislukt seizoen: Nicky Hayen ziet Genkse puzzel uit elkaar vallen voor duel van het jaar

11:00
2
Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing

Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing

09:50
22
KV Kortrijk bevestigt contractverlenging maar verhuurt spits meteen aan Lierse

KV Kortrijk bevestigt contractverlenging maar verhuurt spits meteen aan Lierse

09:20
Terugkeer naar België of niet? 'NAC Breda heeft knoop doorgehakt over Carl Hoefkens'

Terugkeer naar België of niet? 'NAC Breda heeft knoop doorgehakt over Carl Hoefkens'

08:45
Blijft Christian Burgess langer bij Union SG? CEO Philippe Bormans komt met uitleg

Blijft Christian Burgess langer bij Union SG? CEO Philippe Bormans komt met uitleg

08:20
1
Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-aanvaller'

Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-aanvaller'

07:50
15
Vincent Kompany wil Bayern München versterken met een zeer ervaren ex-ploegmaat

Vincent Kompany wil Bayern München versterken met een zeer ervaren ex-ploegmaat

07:20
Ondanks de straks nog véél vettere bankrekening: de zomer van Club Brugge wordt er niet makkelijker op

Ondanks de straks nog véél vettere bankrekening: de zomer van Club Brugge wordt er niet makkelijker op

21:00
Vincent Kompany krijgt grote lof vanuit wel heel onverwachte Belgische hoek

Vincent Kompany krijgt grote lof vanuit wel heel onverwachte Belgische hoek

07:00
Garcia laat niets aan toeval over: Rode Duivels krijgen ref-rapport voor elke WK-match

Garcia laat niets aan toeval over: Rode Duivels krijgen ref-rapport voor elke WK-match

23:00
Club Brugge richt pijlen op 18-jarige mogelijke vervanger voor Joaquin Seys

Club Brugge richt pijlen op 18-jarige mogelijke vervanger voor Joaquin Seys

19:00
4
Rik Verheye verklapt de ambitie van Sporting Hasselt en spreekt over de moeilijke momenten

Rik Verheye verklapt de ambitie van Sporting Hasselt en spreekt over de moeilijke momenten

06:00
U beslist: welke spelers horen in het dreamteam van de Jupiler Pro League 2025-2026?

U beslist: welke spelers horen in het dreamteam van de Jupiler Pro League 2025-2026?

20:30
8
Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

19:40
3
Lukaku rekent hard af met Tedesco: “We wisten vanaf het begin dat dit niet zou werken, vraag maar aan Kevin”

Lukaku rekent hard af met Tedesco: “We wisten vanaf het begin dat dit niet zou werken, vraag maar aan Kevin”

22:30
2
Verdediging Herman Van Holsbeeck is formeel: "Schending van het geheim!"

Verdediging Herman Van Holsbeeck is formeel: "Schending van het geheim!"

21:30
1
Met deze speler heeft KV Mechelen goud in handen: "Basisspeler bij Atlético Madrid"

Met deze speler heeft KV Mechelen goud in handen: "Basisspeler bij Atlético Madrid"

22:00
5
Stevig signaal bij Standard met langetermijnsvisie: Vincent Euvrard tekent contractverlenging

Stevig signaal bij Standard met langetermijnsvisie: Vincent Euvrard tekent contractverlenging

20:00
4
Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

19:20
Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub'

Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub'

18:30
4
DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract

DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract

17:30
4
"Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK

"Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK

18:00
8
DONE DEAL: Union SG haalt uit en heeft eerste aanwinst nu al binnen, compleet in de eigen stijl

DONE DEAL: Union SG haalt uit en heeft eerste aanwinst nu al binnen, compleet in de eigen stijl

17:00
1
🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

17:15
4
Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

16:30
2
Nieuwe kans voor Club Brugge of Anderlecht? Sterkhouder Westerlo verlaat de club

Nieuwe kans voor Club Brugge of Anderlecht? Sterkhouder Westerlo verlaat de club

14:40
Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

16:00
Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg Interview

Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg

15:30
Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

28/05
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling Viva Charleroi Viva Charleroi over Buteur contre les U23 du Standard, Romelu Lukaku semble plus en forme que prévu chez les Diables creve creve over Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training TIGERMANIA TIGERMANIA over Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing Jos Het Ei Jos Het Ei over Antwerp is wel heel ver gaan zoeken: The Great Old heeft versterking beet op de flanken Pogi Pogi over Havenaar... pour remplacer Christian Burgess à l'Union ? "Nous avons pris des engagements mutuels" A-TOM-X A-TOM-X over Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-talent' What the Frog What the Frog over Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste" Pogi Pogi over Plus qu'à attendre l'officialisation : la deuxième recrue estivale du Standard en approche JaKu JaKu over Blijft Christian Burgess langer bij Union SG? CEO Philippe Bormans komt met uitleg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved