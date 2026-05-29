Blijft Christian Burgess langer bij Union SG? CEO Philippe Bormans komt met uitleg

Union wil na bekerwinst en een sterke Europese campagne opnieuw meedoen om de prijzen. CEO Philippe Bormans geeft intussen duidelijkheid over de toekomst van Christian Burgess.

Bij Union SG kunnen ze terugblikken op een heel mooi seizoen. De Brusselaars stonden bijzonder lang op kop van het klassement, maar gaven de landstitel uiteindelijk nog weg tijdens de play-offs. Wel wonnen ze de Beker van België én konden ze zich tonen in de Champions League, waar ze ook hun mannetje stonden.

Hoewel ze in het Dudenpark nog zullen genieten van de prestaties van afgelopen seizoen, is het nu ook tijd om voor te bereiden op het nieuwe voetbaljaar. Hoewel de zomermercato opnieuw belangrijk zal zijn voor de Unionisten, liggen er ook nog interne dossiers op tafel.

Zo loopt het contract van de de kapitein, Christian Burgess, eind juni af. Of we hem ook volgend seizoen in de Jupiler Pro League zullen bezig zien is nog niet duidelijk. CEO Philippe Bormans kwam bij Het Laatste Nieuws met meer uitleg over de huidige stand van zaken.

Blijft Burgess nog langer bij Union?

"We zullen zien of we eruit geraken", opende hij. "Beide partijen weten van elkaar wat ze willen en wat er kan. Nu is het dan ook tijd om een beslissing te nemen. Ons vastpinnen op een deadline doen we niet, maar we hebben onderling wel afspraken gemaakt."

Na een goed seizoen zullen er ongetwijfeld ook een aantal spelers vertrekken. Union zal dan opnieuw een competitieve kern moeten samenstellen. De voorbije jaren kon de Brusselse club steeds opnieuw verrassen tijden de mercato's.





"Het kan natuurlijk altijd eens minder lopen, maar we hebben de afgelopen acht jaar bewezen dat we goed kunnen rekruteren", gaat Bormans verder. "Het is dus niet iets waar we ons zorgen om maken. Maar het doel is hoe dan ook om ook volgend seizoen opnieuw mee te doen om de prijzen. Wat eigenlijk heel zot is om te zeggen als club met het pakweg zesde budget van België."