Blijft Christian Burgess langer bij Union SG? CEO Philippe Bormans komt met uitleg

Brandon Morren, voetbaljournalist
Union wil na bekerwinst en een sterke Europese campagne opnieuw meedoen om de prijzen. CEO Philippe Bormans geeft intussen duidelijkheid over de toekomst van Christian Burgess.

Bij Union SG kunnen ze terugblikken op een heel mooi seizoen. De Brusselaars stonden bijzonder lang op kop van het klassement, maar gaven de landstitel uiteindelijk nog weg tijdens de play-offs. Wel wonnen ze de Beker van België én konden ze zich tonen in de Champions League, waar ze ook hun mannetje stonden.

Hoewel ze in het Dudenpark nog zullen genieten van de prestaties van afgelopen seizoen, is het nu ook tijd om voor te bereiden op het nieuwe voetbaljaar. Hoewel de zomermercato opnieuw belangrijk zal zijn voor de Unionisten, liggen er ook nog interne dossiers op tafel.

Zo loopt het contract van de de kapitein, Christian Burgess, eind juni af. Of we hem ook volgend seizoen in de Jupiler Pro League zullen bezig zien is nog niet duidelijk. CEO Philippe Bormans kwam bij Het Laatste Nieuws met meer uitleg over de huidige stand van zaken.

Blijft Burgess nog langer bij Union?

"We zullen zien of we eruit geraken", opende hij. "Beide partijen weten van elkaar wat ze willen en wat er kan. Nu is het dan ook tijd om een beslissing te nemen. Ons vastpinnen op een deadline doen we niet, maar we hebben onderling wel afspraken gemaakt."

Na een goed seizoen zullen er ongetwijfeld ook een aantal spelers vertrekken. Union zal dan opnieuw een competitieve kern moeten samenstellen. De voorbije jaren kon de Brusselse club steeds opnieuw verrassen tijden de mercato's.

"Het kan natuurlijk altijd eens minder lopen, maar we hebben de afgelopen acht jaar bewezen dat we goed kunnen rekruteren", gaat Bormans verder. "Het is dus niet iets waar we ons zorgen om maken. Maar het doel is hoe dan ook om ook volgend seizoen opnieuw mee te doen om de prijzen. Wat eigenlijk heel zot is om te zeggen als club met het pakweg zesde budget van België."

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Himpe

10:30
Enkel nog wachten op de officiële bevestiging: Club NXT verliest kapitein aan Standard, dit zijn de details

Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing

KV Kortrijk bevestigt contractverlenging maar verhuurt spits meteen aan Lierse

Terugkeer naar België of niet? 'NAC Breda heeft knoop doorgehakt over Carl Hoefkens'

Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-aanvaller'

Vincent Kompany wil Bayern München versterken met een zeer ervaren ex-ploegmaat

Vincent Kompany krijgt grote lof vanuit wel heel onverwachte Belgische hoek

Club Brugge zit met dilemma: stevige aankoop kan Ivan Leko maar niet overtuigen op training

Rik Verheye verklapt de ambitie van Sporting Hasselt en spreekt over de moeilijke momenten

Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub'

Garcia laat niets aan toeval over: Rode Duivels krijgen ref-rapport voor elke WK-match

U beslist: welke spelers horen in het dreamteam van de Jupiler Pro League 2025-2026?

Lukaku rekent hard af met Tedesco: “We wisten vanaf het begin dat dit niet zou werken, vraag maar aan Kevin”

Met deze speler heeft KV Mechelen goud in handen: "Basisspeler bij Atlético Madrid"

Ondanks de straks nog véél vettere bankrekening: de zomer van Club Brugge wordt er niet makkelijker op

Verdediging Herman Van Holsbeeck is formeel: "Schending van het geheim!"

DONE DEAL: Union SG haalt uit en heeft eerste aanwinst nu al binnen, compleet in de eigen stijl

Stevig signaal bij Standard met langetermijnsvisie: Vincent Euvrard tekent contractverlenging

Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

Club Brugge richt pijlen op 18-jarige mogelijke vervanger voor Joaquin Seys

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

"Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK

DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract

'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo

Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg Interview

Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

Nieuwe kans voor Club Brugge of Anderlecht? Sterkhouder Westerlo verlaat de club

Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler (ex-STVV en Mechelen) plots terughalen'

'RSC Anderlecht wakkert aandacht voor spits aan en komt dichter bij handtekening'

Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

