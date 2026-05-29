De grote terugkeer zal plaatsvinden: 'Real Madrid en Mourinho hebben akkoord'

José Mourinho moet de volgende trainer van Real Madrid worden. Volgens Fabrizio Romano liggen de afspraken met Benfica en Mourinho zelf al klaar en wacht Florentino Pérez enkel nog op het juiste moment.

José Mourinho is nu helemaal opnieuw op weg naar Real Madrid. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zijn alle afspraken tussen Mourinho, Real Madrid en Benfica over zijn vertrek al sinds vorige week volledig afgerond. De Portugese trainer zou dus klaarstaan om na de verkiezingen bij de Spaanse topclub opnieuw aan de slag te gaan.

Mourinho staat heel dicht bij terugkeer naar Real Madrid

Voorzitter Florentino Pérez zou bewust wachten tot na die verkiezingen om het dossier officieel in beweging te brengen. Het plan ligt klaar en binnen de club lijkt men al rekening te houden met een nieuwe periode van Mourinho in Madrid. De Portugees was tussen 2010 en 2013 al trainer van Real Madrid en kende toen een bewogen, maar ook succesvolle passage in het Santiago Bernabéu.

Bij Real Madrid wordt intussen niet alleen gekeken naar de trainerswissel. Ook de eerste interne gesprekken over mogelijke transferdoelwitten zijn al opgestart. Daarbij zou de prioriteit vooral liggen op defensieve versterking. De club wil de achterhoede stevig aanpakken en lijkt deze zomer dus vooral achteraan te willen investeren.

Voor Mourinho zou het een opvallende terugkeer betekenen naar een club waar hij nooit onbesproken bleef. Zijn eerste periode bij Real Madrid leverde onder meer een landstitel, een Copa del Rey en een Supercopa op.

🚨🔐 All the agreements between José Mourinho, Real Madrid and Benfica for his exit are sealed since last week.



It’s all set to happen after elections, clear plan of Florentino Pérez.



Initial internal talks about transfer targets have started, priority focus on defenders. 👀 pic.twitter.com/H9lT8bGnEW



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026

Pérez wacht verkiezingen af voor officiële stap

Als alles volgens plan verloopt, komt er na de verkiezingen (als Florentino Pérez wint op 7 juni) dus duidelijkheid. Real Madrid lijkt de komst van Mourinho administratief al voorbereid te hebben, terwijl ook Benfica weet waar het aan toe is. De komende weken moeten uitwijzen wanneer de deal officieel wordt aangekondigd en welke rol Mourinho meteen zal spelen in de sportieve plannen voor volgend seizoen.

Eén ding lijkt nu al duidelijk: bij Real Madrid wordt niet alleen naar een nieuwe trainer gekeken, maar ook naar een bredere heropbouw van de selectie. Vooral de defensie wordt daarbij het eerste grote werkpunt.