De grote terugkeer zal plaatsvinden: 'Real Madrid en Mourinho hebben akkoord'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
De grote terugkeer zal plaatsvinden: 'Real Madrid en Mourinho hebben akkoord'
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

José Mourinho moet de volgende trainer van Real Madrid worden. Volgens Fabrizio Romano liggen de afspraken met Benfica en Mourinho zelf al klaar en wacht Florentino Pérez enkel nog op het juiste moment.

José Mourinho is nu helemaal opnieuw op weg naar Real Madrid. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zijn alle afspraken tussen Mourinho, Real Madrid en Benfica over zijn vertrek al sinds vorige week volledig afgerond. De Portugese trainer zou dus klaarstaan om na de verkiezingen bij de Spaanse topclub opnieuw aan de slag te gaan.

Mourinho staat heel dicht bij terugkeer naar Real Madrid

Voorzitter Florentino Pérez zou bewust wachten tot na die verkiezingen om het dossier officieel in beweging te brengen. Het plan ligt klaar en binnen de club lijkt men al rekening te houden met een nieuwe periode van Mourinho in Madrid. De Portugees was tussen 2010 en 2013 al trainer van Real Madrid en kende toen een bewogen, maar ook succesvolle passage in het Santiago Bernabéu.

Bij Real Madrid wordt intussen niet alleen gekeken naar de trainerswissel. Ook de eerste interne gesprekken over mogelijke transferdoelwitten zijn al opgestart. Daarbij zou de prioriteit vooral liggen op defensieve versterking. De club wil de achterhoede stevig aanpakken en lijkt deze zomer dus vooral achteraan te willen investeren.

Voor Mourinho zou het een opvallende terugkeer betekenen naar een club waar hij nooit onbesproken bleef. Zijn eerste periode bij Real Madrid leverde onder meer een landstitel, een Copa del Rey en een Supercopa op.

Pérez wacht verkiezingen af voor officiële stap

Als alles volgens plan verloopt, komt er na de verkiezingen (als Florentino Pérez wint op 7 juni) dus duidelijkheid. Real Madrid lijkt de komst van Mourinho administratief al voorbereid te hebben, terwijl ook Benfica weet waar het aan toe is. De komende weken moeten uitwijzen wanneer de deal officieel wordt aangekondigd en welke rol Mourinho meteen zal spelen in de sportieve plannen voor volgend seizoen.

Eén ding lijkt nu al duidelijk: bij Real Madrid wordt niet alleen naar een nieuwe trainer gekeken, maar ook naar een bredere heropbouw van de selectie. Vooral de defensie wordt daarbij het eerste grote werkpunt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
José Mourinho
José Mario Félix Mourinho Dos Santos

Meer nieuws

Bayern München en Kompany zien kans op topdeal, maar Real Madrid loert mee

Bayern München en Kompany zien kans op topdeal, maar Real Madrid loert mee

18:00
Opmerkelijk verhaal: concurrenten in dezelfde reeks, maar wel bruidsjongen op huwelijk

Opmerkelijk verhaal: concurrenten in dezelfde reeks, maar wel bruidsjongen op huwelijk

17:45
Barrageduel om Europa begint al met discussie naast het veld: De Mil en Hayen reageren op lastige situatie

Barrageduel om Europa begint al met discussie naast het veld: De Mil en Hayen reageren op lastige situatie

17:30
🎥 Bruny Nsimba richt zich tot de Standard-fans

🎥 Bruny Nsimba richt zich tot de Standard-fans

17:00
Genk dreigt met acht afwezigen naar Gent te trekken: Hayen heeft plan klaar

Genk dreigt met acht afwezigen naar Gent te trekken: Hayen heeft plan klaar

16:00
4
Leandro Trossard krijgt wel heel mooie woorden te horen: "Alleen maar goeds over hem te zeggen"

Leandro Trossard krijgt wel heel mooie woorden te horen: "Alleen maar goeds over hem te zeggen"

15:30
Arteta doet anders: Arsenal laat niets aan het toeval over voor Champions League-finale

Arteta doet anders: Arsenal laat niets aan het toeval over voor Champions League-finale

15:00
KAA Gent krijgt laatste kans op Europa: ook Rik De Mil moet puzzelen voor clash tegen Genk

KAA Gent krijgt laatste kans op Europa: ook Rik De Mil moet puzzelen voor clash tegen Genk

14:30
2
Udinese neemt duidelijke beslissing over Christian Kabasele

Udinese neemt duidelijke beslissing over Christian Kabasele

14:00
Peter Vandenbempt fileert seizoen van Club Brugge ondanks landstitel

Peter Vandenbempt fileert seizoen van Club Brugge ondanks landstitel

13:30
7
Beerschot heeft knoop doorgehakt over Mo Messoudi

Beerschot heeft knoop doorgehakt over Mo Messoudi

13:00
3
Ex-speler OH Leuven en Beerschot kruipt in aparte rol bij KSK Beveren: "Koesteren ambitie"

Ex-speler OH Leuven en Beerschot kruipt in aparte rol bij KSK Beveren: "Koesteren ambitie"

12:30
OFFICIEEL: KV Kortrijk neemt afscheid van overbodige middenvelder

OFFICIEEL: KV Kortrijk neemt afscheid van overbodige middenvelder

12:20
Maar wel pas als derde keuze: na Fenerbahçe lonkt meteen nieuwe job voor Tedesco

Maar wel pas als derde keuze: na Fenerbahçe lonkt meteen nieuwe job voor Tedesco

12:00
Club Brugge bereidt zich voor op een enorm vertrek deze zomer

Club Brugge bereidt zich voor op een enorm vertrek deze zomer

11:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Himpe

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Himpe

10:30
Europees voetbal of mislukt seizoen: Nicky Hayen ziet Genkse puzzel uit elkaar vallen voor duel van het jaar

Europees voetbal of mislukt seizoen: Nicky Hayen ziet Genkse puzzel uit elkaar vallen voor duel van het jaar

11:00
10
Enkel nog wachten op de officiële bevestiging: Club NXT verliest kapitein aan Standard, dit zijn de details

Enkel nog wachten op de officiële bevestiging: Club NXT verliest kapitein aan Standard, dit zijn de details

10:30
Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing

Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing

09:50
33
KV Kortrijk bevestigt contractverlenging maar verhuurt spits meteen aan Lierse

KV Kortrijk bevestigt contractverlenging maar verhuurt spits meteen aan Lierse

09:20
2
Terugkeer naar België of niet? 'NAC Breda heeft knoop doorgehakt over Carl Hoefkens'

Terugkeer naar België of niet? 'NAC Breda heeft knoop doorgehakt over Carl Hoefkens'

08:45
Blijft Christian Burgess langer bij Union SG? CEO Philippe Bormans komt met uitleg

Blijft Christian Burgess langer bij Union SG? CEO Philippe Bormans komt met uitleg

08:20
6
Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-aanvaller'

Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-aanvaller'

07:50
18
Vincent Kompany wil Bayern München versterken met een zeer ervaren ex-ploegmaat

Vincent Kompany wil Bayern München versterken met een zeer ervaren ex-ploegmaat

07:20
1
Vincent Kompany krijgt grote lof vanuit wel heel onverwachte Belgische hoek

Vincent Kompany krijgt grote lof vanuit wel heel onverwachte Belgische hoek

07:00
Club Brugge zit met dilemma: stevige aankoop kan Ivan Leko maar niet overtuigen op training

Club Brugge zit met dilemma: stevige aankoop kan Ivan Leko maar niet overtuigen op training

06:30
5
Rik Verheye verklapt de ambitie van Sporting Hasselt en spreekt over de moeilijke momenten

Rik Verheye verklapt de ambitie van Sporting Hasselt en spreekt over de moeilijke momenten

06:00
1
Garcia laat niets aan toeval over: Rode Duivels krijgen ref-rapport voor elke WK-match

Garcia laat niets aan toeval over: Rode Duivels krijgen ref-rapport voor elke WK-match

23:00
Lukaku rekent hard af met Tedesco: “We wisten vanaf het begin dat dit niet zou werken, vraag maar aan Kevin”

Lukaku rekent hard af met Tedesco: “We wisten vanaf het begin dat dit niet zou werken, vraag maar aan Kevin”

22:30
2
Met deze speler heeft KV Mechelen goud in handen: "Basisspeler bij Atlético Madrid"

Met deze speler heeft KV Mechelen goud in handen: "Basisspeler bij Atlético Madrid"

22:00
5
Verdediging Herman Van Holsbeeck is formeel: "Schending van het geheim!"

Verdediging Herman Van Holsbeeck is formeel: "Schending van het geheim!"

21:30
1
Ondanks de straks nog véél vettere bankrekening: de zomer van Club Brugge wordt er niet makkelijker op

Ondanks de straks nog véél vettere bankrekening: de zomer van Club Brugge wordt er niet makkelijker op

21:00
U beslist: welke spelers horen in het dreamteam van de Jupiler Pro League 2025-2026?

U beslist: welke spelers horen in het dreamteam van de Jupiler Pro League 2025-2026?

20:30
9
Stevig signaal bij Standard met langetermijnsvisie: Vincent Euvrard tekent contractverlenging

Stevig signaal bij Standard met langetermijnsvisie: Vincent Euvrard tekent contractverlenging

20:00
4
Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

19:40
3
Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

19:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

trivece trivece over Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing RememberLierse RememberLierse over KV Kortrijk bevestigt contractverlenging maar verhuurt spits meteen aan Lierse We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Europees voetbal of mislukt seizoen: Nicky Hayen ziet Genkse puzzel uit elkaar vallen voor duel van het jaar FCBalto FCBalto over Club Brugge zit met dilemma: stevige aankoop kan Ivan Leko maar niet overtuigen op training JaKu JaKu over Peter Vandenbempt fileert seizoen van Club Brugge ondanks landstitel QuickPick QuickPick over Le retour qui rassure tout le monde : Romelu Lukaku a marqué avec les Diables Rouges JaKu JaKu over Genk dreigt met acht afwezigen naar Gent te trekken: Hayen heeft plan klaar What the Frog What the Frog over KAA Gent krijgt laatste kans op Europa: ook Rik De Mil moet puzzelen voor clash tegen Genk JaKu JaKu over Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-talent' CCpl CCpl over Beerschot heeft knoop doorgehakt over Mo Messoudi Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved