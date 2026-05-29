Arteta doet anders: Arsenal laat niets aan het toeval over voor Champions League-finale

Zaterdagavond staat een van de grootste voetbalwedstrijden wereldwijd op het programma. Arsenal en PSG kijken elkaar in de ogen tijdens de Champions League-finale. De Franse club won in het seizoen 2024/2025 de trofee met de grote oren al, terwijl The Gunners hem nog nooit in de lucht mochten steken.

Arteta wil met Arsenal opnieuw geschiedenis schrijven

Arsenal-coach Mikel Arteta sprak bij het Spaanse AS al kort over de finale, en hoe de Premier League-winst hen vertrouwen geeft. "Binnen de club heerst enorm veel blijdschap, euforie en opluchting", opende hij.

"Deze prijs geeft ons een enorme boost aan hoop, vertrouwen en honger om nu ook voor de Champions League te gaan. We kunnen hier alleen maar energie uit halen. Als we daar ook in slagen, schrijven we opnieuw geschiedenis met deze club", gaat Arteta verder.

Hij staat er oog in oog met Luis Enrique, die hij nog kent van zijn tijd bij Barcelona. "Ik bewaar goede herinneringen aan hem, vooral aan de manier waarop hij met jonge spelers omging. Ook als trainer is hij een voorbeeld gebleven: hij blijft trouw aan zichzelf en slaagt er, ondanks alle moeilijkheden, toch in om prijzen te winnen", zegt Arteta nog.

Arsenal reist vroeg af om niets aan toeval over te laten

Arsenal wil absoluut niets aan het toeval overlaten. Daarom besloot de club om donderdag al naar Budapest te reizen, een dag vroeger dan normaal en dus ook een dag vroeger dan de tegenstander.



Arsenal kiest bewust voor die aanpak. De finale wordt gespeeld in de Puskás Aréna, en Arteta wil zijn spelers voldoende tijd geven om te wennen aan de omgeving. In zo’n wedstrijd telt elk detail, zeker voor een ploeg die voor het eerst de Champions League kan winnen.