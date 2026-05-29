Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing

Paul Gheysens werkt aan een financiering van minstens 100 miljoen euro voor Antwerp. Daarmee wil hij schulden aflossen én Marc Overmars opnieuw slagkracht geven op de mercato.

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens werkt aan een nieuwe financiering van minstens 100 miljoen euro. Dat schrijft De Tijd. Met dat geld wil Gheysens bestaande leningen van Royal Antwerp FC afbetalen, maar ook opnieuw investeren in de sportieve werking van de club.

Een akkoord is er voorlopig nog niet, maar volgens de berichtgeving zou Gheysens zo goed als rond zijn met de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle Group. Het zou gaan om een financiering tegen een stevige rente van 12 à 15 procent.

Voor Antwerp is die financiële operatie belangrijk. De club moet tegen eind juni een schijf van 10 miljoen euro terugbetalen aan Fasanara, een Brits kredietfonds waarbij vorig jaar geld werd geleend om de dagelijkse werking te garanderen. Als die terugbetaling niet lukt, dreigt Gheysens volgens De Tijd een deel van zijn aandelen in Antwerp te moeten afstaan.

Toch lijkt de verwachting dat Gheysens de deadline haalt. Het geld moet bovendien niet alleen dienen om schulden af te lossen. De Antwerp-voorzitter wil ook directeur voetbalzaken Marc Overmars de nodige middelen geven om de kern opnieuw op te bouwen.



Na een teleurstellend seizoen is versterking nodig. Antwerp wil inzetten op een mix van ervaring en jonge spelers met doorverkoopwaarde. Dat laatste wordt belangrijk om de club op termijn financieel gezonder te maken.