🎥 Bruny Nsimba richt zich tot de Standard-fans

Bruny Nsimba werd eind maart al aangekondigd als eerste versterking van Standard voor het seizoen 2026-2027. Nu het seizoen voorbij is, publiceerde de Luikse club vrijdag onder meer een video waarin de speler het woord neemt op het veld van Sclessin.

Bruny Nsimba heeft, ter herinnering, een contract voor de komende drie seizoenen getekend bij Standard. Hij richtte zich ook tot de Rouches-supporters: “Dag Rouches. Bruny Nsimba hier, live vanuit Sclessin. Ik ben heel blij dat ik hier ben en eindelijk dit shirt kan dragen. Tot heel binnenkort, supporters.”

Een heel teleurstellend seizoenseinde voor Bruny Nsimba en Dender

Bruny Nsimba kwam in juli 2023 aan bij Dender, maar zijn avontuur in Denderleeuw is op een trieste manier geëindigd. Zijn ploeg degradeerde naar de Challenger Pro League na de barragewedstrijden tegen Lommel.

In de heenwedstrijd van die finale mocht de centrumspits amper een kwartier meespelen tijdens de 3-2-nederlaag van zijn ploeg. In de terugwedstrijd stond hij wel aan de aftrap en droeg hij ook de aanvoerdersband. Hij speelde in totaal 75 minuten, maar kon de degradatie niet vermijden. De wedstrijd eindigde op 0-0.





Ongetwijfeld zwaar teleurgesteld richt Nsimba zijn blik nu op zijn volgende doel: uitblinken bij Standard. “Standard is een historische club die voor mij altijd iets speciaals heeft uitgestraald. Dat ik er vandaag deel van mag uitmaken, maakt me enorm trots. Ik kijk ernaar uit om dit shirt te dragen en grote emoties te delen met de supporters”, verklaarde hij.

Standard heeft op zijn sociale media verschillende foto's gedeeld van de speler in het stadion van Sclessin.