Opmerkelijk verhaal: concurrenten in dezelfde reeks, maar wel bruidsjongen op huwelijk

Dit seizoen speelden ze niet voor het eerst in hun carrière tegen elkaar, maar dat houdt hen niet tegen om gewoon heel goede vrienden van elkaar te zijn. En zelfs bruidsjongen te zijn op een huwelijk. Het verhaal van Jesse Claessens en Jordi Nolle.

Jesse Claessens speelde dit seizoen bij Zwarte Leeuw in de Derde Amateurklasse B van het Belgisch voetbal. Jordi Nolle kwam dan weer uit voor Sint-Lenaarts, in dezelfde reeks. Tegen elkaar speelden ze dit seizoen twee keer 0-0 gelijk.

Beide ploegen hadden daar weinig aan: Zwarte Leeuw degradeerde zelfs naar de Eerste Provinciale Antwerpen, terwijl Sint-Lenaarts in de buik van het klassement achtste werd. Zij blijven dus wel waar ze ook dit jaar stonden.

Bruidsjongen op het huwelijksfeest

Claessens en Nolle zelf? Die zijn héél goede vrienden. Dat zijn ze al doordat hij vaders goede vrienden waren en dus zijn de leeftijdsgenoten - beiden zijn 27 jaar jong ondertussen - ook al van jongs af aan goede vrienden van elkaar.

Meer zelfs: Claessens was aanwezig op de vrijgezellen van Nolle in Praag én zal ook als bruidsjongen naar het huwelijk komen. "Het vrijgezellenfeest was héél leuk, maar tegelijk ook heel stevig. Ik was bijvoorbeeld mijn stem volledig kwijt, waardoor ik 's maandags les heb moeten geven met een megafoon."

Volgend seizoen spelen de twee niet tegen elkaar

"Ik heb zelfs nog even getwijfeld om me ziek te melden, maar iedereen wist dat ik op vrijgezellenfeest was geweest, waardoor ik dat niet kon maken", aldus Claessens in Het Laatste Nieuws. "In het voetbal heb je doorgaans weinig echte vrienden, maar met Jordi en Yannick is dat anders. Ik heb trouwens met de meeste jongens bij Sint-Lenaarts nog een heel goede band. Dat was echt een leuk jaar."





Claessens is - net als Yannick Bevers - dus bruidsjongen op het huwelijk van Nolle. En wat brengt de toekomst? Volgend seizoen zullen ze niet samen in dezelfde reeks spelen. Nolle blijft bij Sint-Lenaarts, maar Claessens gaat naar Wilrijk en kiest dus voor een reeksje hoger in plaats van lager.