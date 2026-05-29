Deze waanzinnige bonus krijgen PSG-spelers bij CL-winst, Dembélé spreekt met de pers

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
PSG kan zaterdag voor het tweede jaar op rij de Champions League winnen, maar Ousmane Dembélé kijkt niet voorbij Arsenal. De Fransman strooit met lof voor de tegenstander en ziet een historische kans voor zijn eigen ploeg.

Zaterdagavond is het zo ver, dan spelen Arsenal en PSG de Champions League-finale in Budapest. De Parijzenaars kunnen hun tweede Champions League-titel op rij winnen en op die manier de geschiedenisboeken ingaan. Het is dus money-time voor PSG, en neem dat maar letterlijk. Volgens L'Equipe krijgen alle PSG-spelers een bonus van maar liefst 1 miljoen euro bij eindwinst van het tornooi.

Dembélé waarschuwt PSG voor sterk Arsenal

Daags voor de grote finale sprak Ousmane Dembélé op de persconferentie. De Ballon d'Or-winnaar waarschuwt zijn ploeg alvast voor Arsenal. "Het is een topploeg", zei hij in Hongarije. "Dat hebben we gezien aan hun Premier League-titel, maar ook aan het feit dat ze bovenaan eindigden in de League Phase van de Champions League."

"Ze verdienen het om hier te staan en ze spelen geweldig voetbal. Ze zijn sterk in alle linies, zowel offensief als defensief. Ook de trainer heeft fantastisch werk geleverd. Hij verdiende het om hen naar de Premier League-titel te leiden", gaat Dembélé verder.

Dembélé toont veel respect voor Arteta en Arsenal

Op de persconferentie uit de Fransman veel respect, maar op het veld zal hij geen genade tonen. "Wij genieten van deze momenten. We hebben een jonge groep, een geweldige groep die prijzen wil winnen. We zijn hongerig om alles te winnen: de Champions League, de competitie en binnenlandse prijzen. Als je helemaal aan de top wil staan, moet je dit soort trofeeën meerdere keren winnen."

Het is niet de eerste keer dat hij een CL-finale speelt. Afgelopen jaar won PSG met 5-0 tegen Inter Milan. "Sinds vorig jaar hebben we alle opwinding rond deze finale gezien. Dat geeft vertrouwen en brengt vreugde. We vinden het geweldig om onze supporters van deze momenten te zien genieten. Hopelijk kunnen we hen geven wat ze willen", besluit Dembélé.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

