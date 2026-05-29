Krijgen Vanaken en Mechele wel speelminuten op het WK?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Hans Vanaken en Brandon Mechele behoren tot de ervaren krachten in de Belgische selectie, maar zeker van een basisplaats lijken ze allerminst. Beide spelers van Club Brugge blijven echter ambitieus richting het WK.

Mechele rekent niet op basisplaats

Brandon Mechele is opvallend eerlijk over zijn positie binnen de nationale ploeg. De centrale verdediger beseft dat hij tijdens de kwalificatiecampagne geen vaste waarde was en verwacht daarom niet meteen een plek in de basiself.

“Ja. Ik heb niet zoveel gespeeld in de kwalificatiecampagne, dus ik denk dat de bondscoach z’n verdediging in z’n hoofd heeft”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Daarmee lijkt de verdediger zichzelf voorlopig op de bank te zetten.

Toch blijft Mechele klaar voor het geval bondscoach Rudi Garcia alsnog beslist om wijzigingen door te voeren. “Als hij nu tóch nog iets zou veranderen en mij erin zou zetten, des te beter natuurlijk. Ik ben klaar.”

Concurrentie achterin is groot

Mechele beseft dat de concurrentie stevig is in de Belgische defensie. Vooral Arthur Theate lijkt momenteel een streepje voor te hebben op de positie links centraal achterin.

“Arthur is meer titularis op links centraal achterin”, geeft de Bruggeling zelf toe. Zelfs de blessureproblemen van Zeno Debast veranderen voorlopig weinig aan zijn inschatting.

Volgens Mechele ziet Garcia hem nog altijd eerder als een linksvoetige centrale verdediger, waardoor zijn kansen afhangen van de keuzes die de bondscoach maakt in de achterhoede.

Vanaken blijft voorzichtig

Ook Hans Vanaken wil zich niet uitspreken over zijn eigen speelkansen. Toen hem gevraagd werd wie van de Club Brugge-spelers de meeste minuten zou maken op het WK, bleef hij diplomatisch.

De middenvelder weigert zichzelf nadrukkelijk naar voren te schuiven als toekomstige titularis. Dat past perfect bij het profiel van Vanaken, die zich zelden op de voorgrond plaatst en liever zijn prestaties laat spreken.

Alles hangt af van Garcia

Toch maakt Vanaken duidelijk dat hij ambitie heeft. “Wil ik spelen? Zeker.” Tegelijk beseft hij dat de concurrentie op het middenveld bijzonder groot is.

Volgens de middenvelder zal veel afhangen van de tactische keuzes van Garcia. “Het zal er voor mij van afhangen of Rudi Garcia één of twee verdedigende middenvelders wil.”

Daardoor lijkt de situatie van zowel Vanaken als Mechele voorlopig duidelijk: ze behoren tot de selectie, maar een basisplaats op het WK is allerminst gegarandeerd.

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Bounida - Sandra - Himpe

