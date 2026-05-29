Samson & Marie maken WK-lied met twee straffe ex-Rode Duivels

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Voetbal en muziek komen opnieuw samen bij Samson & Marie. Voor het komende WK kreeg de bekende hit ‘Wij willen voetballen’ een nieuw jasje, met opvallende gastrollen voor twee voormalige Rode Duivels.

Samson & Marie pakken uit met een speciale WK-versie van hun populaire nummer ‘Wij willen voetballen’. Voor de videoclip trok de cast naar het historische Begijnhof van Turnhout, waar een voetbalfeest werd opgebouwd met bekende gezichten uit de sportwereld, zo meldt Het Laatste Nieuws.

De nieuwe clip moet de voetbalgekte rond het wereldkampioenschap extra aanwakkeren bij jonge supporters. Naast Samson en Marie zijn ook verschillende vaste personages van de reeks van de partij, waaronder Meneer de Burgemeester en Brandweerman Bill.

Een van de opvallendste gasten is voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan. De ex-middenvelder van onder meer AS Roma, Inter en Antwerp kruipt voor de gelegenheid in de huid van een scheidsrechter.

Voor Nainggolan betekent de deelname een verrassende uitstap buiten de voetbalwereld. Hoewel hij tijdens zijn carrière vaak in de schijnwerpers stond, is een rol in een kinderproductie toch iets helemaal anders.

De makers spreken van een unieke samenwerking die zowel jonge kijkers als voetballiefhebbers moet aanspreken.

Naast Nainggolan tekent ook voormalig Rode Duivel en Anderlecht-icoon Olivier Deschacht present. De gewezen verdediger trekt opnieuw een voetbaltenue aan en verschijnt op het veld in de videoclip.

Voor Deschacht is het een bijzonder project. De ex-speler maakt hiermee zijn acteerdebuut in het universum van Samson & Marie. Volgens de betrokkenen voelt dat als een echte kinderdroom die uitkomt.

Ook Janice Cayman, boegbeeld van de Red Flames, maakt haar opwachting in de videoclip. Wie benieuwd is naar de acteerprestaties en voetbalmoves van de bekende gasten, hoeft niet lang te wachten. De nieuwe clip verschijnt vanaf 1 juni op het YouTube-kanaal van Samson & Marie.

Met een mix van muziek, voetbal en bekende sportgezichten hopen Samson & Marie opnieuw een hit te scoren bij hun jonge publiek, net op tijd voor de WK-koorts losbarst.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

